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Mail.Ru закроет свои офисы в Украине из-за санкций

1 июня в 10:33

Украинской команде проектов компании уже предложили работу в российских офисах.

mail.ru
Mail.ru уходит из Украины
Введенные Украиной санкции против российских IT-компаний приведут к закрытию офисов компании Mail.Ru в Украине, заявил гендиректор компании Борис Добродеев в интервью изданию "КоммерсантЪ".

По его словам, бизнес в Украине не вносил существенного вклада в выручку компании, и в Mail.Ru не ожидают негативного влияния санкций на свои финансовые показатели.

"Это ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов. Сервисы Mail.Ru Group на территории Украины были ведущими в своих категориях. Это беспрецедентный шаг. Безусловно, мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями",— указал Добродеев.

Гендиректор компании добавил, что украинской команде проектов компании уже предложена работа в российских офисах.

"Наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом тех санкций, которые ввела Украина против нас. Оговорюсь лишь, что это достаточно компактные структуры",— заключил топ-менеджер Mail.Ru Group.

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Напомним,  президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе. Сотрудники СБ заявили, что менеджмент 

По материалам: Коммерсантъ
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