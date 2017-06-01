Mail.Ru закроет свои офисы в Украине из-за санкций

Украинской команде проектов компании уже предложили работу в российских офисах.
По его словам, бизнес в Украине не вносил существенного вклада в выручку компании, и в Mail.Ru не ожидают негативного влияния санкций на свои финансовые показатели.
"Это ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов. Сервисы Mail.Ru Group на территории Украины были ведущими в своих категориях. Это беспрецедентный шаг. Безусловно, мы будем делать все, чтобы как-то компенсировать эту потерю и помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями",— указал Добродеев.
Гендиректор компании добавил, что украинской команде проектов компании уже предложена работа в российских офисах.
"Наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом тех санкций, которые ввела Украина против нас. Оговорюсь лишь, что это достаточно компактные структуры",— заключил топ-менеджер Mail.Ru Group.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.
29 мая сотрудники СБУ провели обыски в офисах компании "Яндекс" в Киеве и Одессе. Сотрудники СБ заявили, что менеджментКоммерсантъ