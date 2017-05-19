Запрет российских соцсетей пояснили тем, что данные попадают в ФСБ

Во время войны украинцы передают свои данные российским спецслужбам. Украинская власть не может с этим мириться.
"Есть веская аргументация, чтобы вводить санкции. Если речь идет об онлайн-сервисах, в целом это соображения национальной безопасности, если более детально идти, первое, это безопасность данных. Данные, которые передаются российским сервисам, хранятся в России, находятся в полном распоряжении и под контролем российской стороны", - сказал он в эфире телеканала "1+1".
По его словам, таким образом персональные данные украинцев попадают под полный контроль ФСБ. "Это то, что называется Big Data", - сказал он.
"Мы не можем с этим мириться, особенно во время гибридной войны", - подчеркнул представитель СНБО.
О санкциях с 53-й минуты:
Напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальных сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.ZN.UA