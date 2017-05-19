Топ Новости
<
>

Запрет российских соцсетей пояснили тем, что данные попадают в ФСБ

19 мая в 12:53

Во время войны украинцы передают свои данные российским спецслужбам. Украинская власть не может с этим мириться.

вконтакте vk
Украинцы напрямую отдают свои данные в ФСБ
depositphotos.com / Vadymvdrobot
Одним из аргументов в пользу запрета российских соцсетей и почтовых сервисов является то, что персональные данные украинцев попадают в ФСБ, заявил руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров.

"Есть веская аргументация, чтобы вводить санкции. Если речь идет об онлайн-сервисах, в целом это соображения национальной безопасности, если более детально идти, первое, это безопасность данных. Данные, которые передаются российским сервисам, хранятся в России, находятся в полном распоряжении и под контролем российской стороны", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

По его словам, таким образом персональные данные украинцев попадают под полный контроль ФСБ. "Это то, что называется Big Data", - сказал он.

"Мы не можем с этим мириться, особенно во время гибридной войны", - подчеркнул представитель СНБО.

О санкциях с 53-й минуты:

Читайте также: Россия ведет масштабную кибервойну в американских соцсетях – Time

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко своим указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В частности, провайдерам запретили предоставлять доступ к российским социальных сетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и всем сервисам Yandex и Mail.Ru.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Россия санкции
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...