Комитет Рады предложил доработать законопроект о языковых квотах в печатных СМИ

В Украине установили языковые квоты на радио и на телевидении. Законопроект о печатных СМИ пока не готов.

Рада пока не готова установить квоты для печатных СМИ Андрей Товстыженко, ZN.UA

Комитетпо вопросам свободы слова и информационной политики предложил отправить на доработку законопроект № 1237 о языковых квотах в печатных СМИ.

Председатель комитета Виктория Сюмар отметила, что в законопроекте не предусмотрен механизм контроля над соблюдением закона. Она заявила, что необходимо искать варианты для развития печатных СМИ на украинском языке, в частности, такие как льготы на систему распространения изданий и другие поощрительные меры.

Законопроект №1237 был зарегистрирован в парламенте 4 декабря 2014 года. Законопроект предлагает норму, согласно которой печатные СМИ в Украине могут издаваться на разных языках, но при этом совокупный тираж издания на государственном языке должен быть не меньше совокупного тиража издания на других языках. Согласно законопроекту, двуязычные и многоязычные издания считаются изданиями на других языках.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам информационной политике и свободы слова Виктория Сюмар заявила, что является сторонником того, чтобы государство пошло путем стимулирования, а не директив.

"Чтобы мы сделали для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению. Но тут мы еще будем думать, как лучше прописать, так как нормы этого проекта переплетаются и с нормами языковых законов и с нормами законопроектов от Кабмина, которые сейчас на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики, которые касаются печатных СМИ", - добавила депутат.

Как сообщалась, 23 мая Верховная Рада установила 75%-ные языковые квоты на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для местных телеканалов квота снижена до 50% в этот же период времени.

В ноябре 2016 года вступили в силу языковые квоты на радио. Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. При этом на радиостанциях, где доля песен на официальных языках Европейского Союза составляет не менее 60% от общего объема, обязательная квота украинских песен снижается до 25%.