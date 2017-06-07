Парубий досрочно закрыл заседание Рады в связи с отсутствием депутатов

Депутаты ушли из сессионного зала парламента на час раньше. Но все важные вопросы в Раде рассматриваются в четверг.

Депутаты разошлись с работы пораньше Василий Артюшенко, ZN.UA

Спикер парламента Андрей Парубий досрочно закрыл пленарное заседание, поскольку в зале не было достаточного количества депутатов.

В 13:14 рейтинговое голосование показало, что в зале находится 213 народных избранников.

"В связи с тем, что нет достаточного количества голосов для принятия решений, по предложению глав фракций я закрываю утреннее заседание Верховной Рады", - сказал Парубий.

Верховная Рада в среду работает до 14:00. Во второй половине дня проходят заседаниия комитетов.

Напомним, что шестая сессия украинского парламента восьмого созыва открылась 7 февраля. Во время открытия Андрей Парубий в очередной раз пообещал принимать меры для повышения дисциплины в Верховной Раде.

"Никто не сможет пояснить, глядя в глаза ребятам из замерзших окопов восточного фронта - почему тебя нет на твоем рабочем месте в парламенте воюющей страны. Убежден, как и большинство в этом зале, - отсутствие депутата на рабочем месте во время войны - недопустимо. Просто подло", - сказал он, открывая сессию парламента.

"Нет времени на работу в сессионном зале - сдавайте мандаты и занимайтесь своими частными бизнесами", - сказал спикер.