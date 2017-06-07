Рада ратифицировала Европейское соглашение о бесплатной правовой помощи

Украинцы смогут подавать заявления для предоставления бесплатной правовой помощи в 32 странах Европы.
Как заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, ратификация позволит украинцам передавать через Министерство юстиции заявления и документы, необходимые для предоставления бесплатной правовой помощи в 32 странах Европы, которые уже ратифицировали это соглашение. По принципу взаимности также и Украина будет выполнять такие заявления о бесплатной правовой помощи.
Соглашение ратифицировано с заявлением и оговоркой. Заявляется, что органом, который передает заявления о правовой помощи, и центральным органом для получения и принятия мер на основании заявлений о правовой помощи в Украине является Министерство юстиции Украины.
Оговоркой к статье 6 Соглашения полностью исключается применение подпункта b) пункта 1 статьи 6 Соглашения о приемлемости подачи заявления и приложенных к нему документов на английском или французском языках.
Европейское соглашение о передаче заявлений о правовой помощи вступило в силу 28 февраля 1977 года. Соглашение ратифицировано 32 странами – членами Совета Европы. Украина подписала его 4 октября 2016 года.ZN.UA