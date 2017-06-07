Рада ратифицировала Европейское соглашение о бесплатной правовой помощи

Украинцы смогут подавать заявления для предоставления бесплатной правовой помощи в 32 странах Европы.

Украина еще на один шаг приблизилась к Европе Василий Артюшенко, ZN.UA

ратифицировала Европейское соглашение о передаче заявлений о правовой помощи. Проект закона №0148 поддержал 231 народный депутат.

Как заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, ратификация позволит украинцам передавать через Министерство юстиции заявления и документы, необходимые для предоставления бесплатной правовой помощи в 32 странах Европы, которые уже ратифицировали это соглашение. По принципу взаимности также и Украина будет выполнять такие заявления о бесплатной правовой помощи.

Соглашение ратифицировано с заявлением и оговоркой. Заявляется, что органом, который передает заявления о правовой помощи, и центральным органом для получения и принятия мер на основании заявлений о правовой помощи в Украине является Министерство юстиции Украины.

Оговоркой к статье 6 Соглашения полностью исключается применение подпункта b) пункта 1 статьи 6 Соглашения о приемлемости подачи заявления и приложенных к нему документов на английском или французском языках.

Европейское соглашение о передаче заявлений о правовой помощи вступило в силу 28 февраля 1977 года. Соглашение ратифицировано 32 странами – членами Совета Европы. Украина подписала его 4 октября 2016 года.