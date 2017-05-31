В Раде готовят 50%-ные языковые квоты для печатных СМИ

Вслед за квотами на радио и ТВ парламент займется печатной прессой. Но языковые квоты не коснутся Интернет-СМИ, это даже не рассматривается.

Языковые квоты могут коснуться и печатных СМИ Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Верховной Раде готовят законопроект о 50%-ных квотах нав печатных средствах массовой информации, сообщила глава парламентского комитета по вопросам информационной политике и свободы слова Виктория Сюмар.

"У нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ", - сказала Сюмар в интервью изданию LIGA.net.

При этом она подчеркнула, что является сторонником того, чтобы государство пошло путем стимулирования, а не директив.

"Чтобы мы сделали для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению. Но тут мы еще будем думать, как лучше прописать, так как нормы этого проекта переплетаются и с нормами языковых законов и с нормами законопроектов от Кабмина, которые сейчас на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики, которые касаются печатных СМИ", - добавила депутат.

Сюмар также сказала, что квоты не будут касаться Интернет-СМИ. "Это даже не рассматривается, государство это не должно регулировать", - сказала она.

Как сообщалась, 23 мая Верховная Рада установила 75%-ные языковые квоты на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для местных телеканалов квота снижена до 50% в этот же период времени.

В ноябре 2016 года вступили в силу языковые квоты на радио. Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. При этом на радиостанциях, где доля песен на официальных языках Европейского Союза составляет не менее 60% от общего объема, обязательная квота украинских песен снижается до 25%.