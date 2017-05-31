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В Раде готовят 50%-ные языковые квоты для печатных СМИ

31 мая в 14:55

Вслед за квотами на радио и ТВ парламент займется печатной прессой. Но языковые квоты не коснутся Интернет-СМИ, это даже не рассматривается.

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Языковые квоты могут коснуться и печатных СМИ
Андрей Товстыженко, ZN.UA
В Верховной Раде готовят законопроект о 50%-ных квотах на украинский язык в печатных средствах массовой информации, сообщила глава парламентского комитета по вопросам информационной политике и свободы слова Виктория Сюмар.

"У нас есть законопроект, предусматривающий 50% украиноязычного контента для печатных СМИ", - сказала Сюмар в интервью изданию LIGA.net.

При этом она подчеркнула, что является сторонником того, чтобы государство пошло путем стимулирования, а не директив.

"Чтобы мы сделали для соблюдающих эту квоту какие-то налоговые льготы или льготы по распространению. Но тут мы еще будем думать, как лучше прописать, так как нормы этого проекта переплетаются и с нормами языковых законов и с нормами законопроектов от Кабмина, которые сейчас на рассмотрении в комитете по вопросам информполитики, которые касаются печатных СМИ", - добавила депутат.

Сюмар также сказала, что квоты не будут касаться Интернет-СМИ. "Это даже не рассматривается, государство это не должно регулировать", - сказала она.

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Как сообщалась, 23 мая Верховная Рада установила 75%-ные языковые квоты на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для местных телеканалов квота снижена до 50% в этот же период времени.

В ноябре 2016 года вступили в силу языковые квоты на радио. Закон обязывает радиостанции транслировать на государственном языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в том числе не менее 35% от объема песен в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00. При этом на радиостанциях, где доля песен на официальных языках Европейского Союза составляет не менее 60% от общего объема, обязательная квота украинских песен снижается до 25%.

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Тэги квоты язык
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1 комментарий
  • Marat1974M Сегодня, 15:04 АЗБУКА ДЛЯ РУСОБЫДЛОВ-ШОВИНИСТОВ, ПРОВОДИВШИХ ВРЕМЯ ЗА КУРЕНИЕМ БЫЧКОВ В ШКОЛОПАРАШАХ РОСОСИИ: 1))) У 1187 Р У ІПАТІЇВСЬКОМУ ЛІТОПИСІ ВПЕРШЕ З'ЯВИЛОСЬ СЛОВО "УКРАЇНА" http://lifeinvest.com.ua/index.php/istoriya/5258-u-1187-r-u-ipatijivskomu-litopisi-vpershe-z-yavilos-slovo-ukrajina 2))) Карта Николаса Вискера 1660 г. Тут Украина обозначена как UKRAINIA и находится там где ей и положенно находиться - среднее поднепровье. Есть здесь и OKRAINA, в Моцковии ))) http://smages.com/images/dtlzkgeg9g.jpg 3)))"Як Велика Киїївська РУСЬ стала УКРАЇНОЮ!" http://video.i.ua/user/295100/51651/374469/ 4))) СЛАВЯНЕ - это совсем НЕ "РУССКИЕ"! http://video.i.ua/user/295100/51651/388984/ 5))) Как Московия украла историю Киевской Руси-Украины. ДОКЛАД доктора исторических наук http://uainfo.org/blognews/398664-kak-moskoviya-ukrala-istoriyu-kievskoy-rusi-ukrainy-doklad-doktora-istoricheskih-nauk.html 6))) МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИК: УКРАИНА УЖЕ БЫЛА НА КАРТАХ, КОГДА ВАМИ, ГОВНОИВАНАМИ И ВСЯКОЙ ТАМ МАЛОРОССИЕЙ/РАСЕЕ Ответить Цитировать Пожаловаться
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