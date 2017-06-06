Командование боевиков обеспокоено потерей ряда передовых позиций - ИС

Благодаря сокращению дистанции эффективного ведения огня военнослужащие ВСУ смогут увеличить количество адекватных ответов на провокации террористов.

Террористам ОРЛО приказали "держать позиции" до последнего VK/Фёдор Болдырев

Террористы "штаба 2-го АК ЛНР" разбираются в, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В частности, серьезную тревогу командования оккупантов вызвала потеря нескольких участков обороны и наблюдательных пунктов на своих позициях в районе Калиново, Михайловки, Бахмутской трассы, где продвижение ВСУ (в нейтральной полосе и в районах, которые по Минским соглашениям должны контролироваться ВСУ), составило от 350 м до 1,5 км", - сообщает координатор группы.

В связи с этим командование боевиков потребовало от них "безусловного удержания позиций" и восстановления контроля (хотя бы огневого) над утерянными позициями.

Кроме того, в "штабе" НВФ обеспокоены существенным сокращением Вооруженными силами Украины дистанции эффективного ведения огня на ряде участков. Так, местами она сократилась с 800 м – 1км до 300-400 м, что позволит силам АТО огневым способом, даже без применения крупнокалиберного оружия, воздействовать на передовые позиции боевиков.

"Приводились примеры, как боевики бросали на оставляемых НП и позициях в нейтральной зоне боеприпасы и снаряжение, не минировали оставляемые позиции, и прочее", - пишет Тымчук.

При этом командиры оккупантов жалуются на "трудности": нехватку личного состава, боеприпасов, снаряжения и предметов материально-технического снабжения, низкий уровень оснащения и вооружения подчиненных подразделений. Они предложили "оптимизировать" систему обороны в первой линии и равномерно распределить силы и средства, а также "выделить тактический резерв для оперативного реагирования на изменение ситуации".

Напомним, накануне боевики 31 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Запрещенные Минскими договоренностями минометы они использовали на всех направлениях зоны АТО.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".