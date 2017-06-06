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Командование боевиков обеспокоено потерей ряда передовых позиций - ИС

6 июня в 13:39

Благодаря сокращению дистанции эффективного ведения огня военнослужащие ВСУ смогут увеличить количество адекватных ответов на провокации террористов. 

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Террористам ОРЛО приказали "держать позиции" до последнего
VK/Фёдор Болдырев
Террористы "штаба 2-го АК ЛНР" разбираются в оставлении наемниками частей и подразделений российско-оккупационных войск передовых позиций, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"В частности, серьезную тревогу командования оккупантов вызвала потеря нескольких участков обороны и наблюдательных пунктов на своих позициях в районе Калиново, Михайловки, Бахмутской трассы, где продвижение ВСУ (в нейтральной полосе и в районах, которые по Минским соглашениям должны контролироваться ВСУ), составило от 350 м до 1,5 км", - сообщает координатор группы.

В связи с этим командование боевиков потребовало от них "безусловного удержания позиций" и восстановления контроля (хотя бы огневого) над утерянными позициями.

Кроме того, в "штабе" НВФ обеспокоены существенным сокращением Вооруженными силами Украины дистанции эффективного ведения огня на ряде участков. Так, местами она сократилась с 800 м – 1км до 300-400 м, что позволит силам АТО огневым способом, даже без применения крупнокалиберного оружия, воздействовать на передовые позиции боевиков.

"Приводились примеры, как боевики бросали на оставляемых НП и позициях в нейтральной зоне боеприпасы и снаряжение, не минировали оставляемые позиции, и прочее", - пишет Тымчук.

При этом командиры оккупантов жалуются на "трудности": нехватку личного состава, боеприпасов, снаряжения и предметов материально-технического снабжения, низкий уровень оснащения и вооружения подчиненных подразделений. Они предложили "оптимизировать" систему обороны в первой линии и равномерно распределить силы и средства, а также "выделить тактический резерв для оперативного реагирования на изменение ситуации".

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Напомним, накануне боевики 31 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Запрещенные Минскими договоренностями минометы они использовали на всех направлениях зоны АТО.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".

По материалам: ZN.UA
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Тэги позиция боевики АТО контроль ВСУ
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