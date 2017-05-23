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Украинские военные в Донбассе отодвинули террористов почти на километр - СМИ

23 мая в 14:26

В районе Светлодарской дуги военнослужащим ВСУ удалось занять новые позиции.

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Бойцы ВСУ вернули под контроль Украины еще один километр земли
Генеральный штаб ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО отбили у боевиков почти километр украинской территории, сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

"Еще один клочок земли, отбитый у врага. В районе Светлодарской дуги украинские военные продвинулись вперед почти на километр", - написал он на своей странице в Facebook.

Журналист также отметил, что мужество и героизм украинских воинов вдохновляют. "Горжусь, что живу с ними в одно время", - резюмировал Цаплиенко.

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Напомним, накануне боевики 30 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Из них дважды – с применением ствольной артиллерии.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина позиция боевики военнослужащие Донбасс АТО ВСУ
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