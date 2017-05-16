Украинские десантники дали отпор продвижению боевиков в "серой зоне" - штаб

В последнее время террористы активизировались, они укрепляют свои позиции и проводят разведку с применением БПЛА.

Десантники ВСУ помешали террористам захватить "серую зону" Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска вопреки Минским договоренностям вошли в "серую зону", однако их наступление, сообщает пресс-служба штаба АТО. В частности, речь идет о позициях вблизи Песков, что неподалеку от оккупированного Донецка.

Боевики начали наступление с открытия огня из стрелкового оружия, затем присоединились артиллерия, под прикрытием которой террористы начали продвижение вперед. Украинские десантники открыли ответный огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

"Войдя в "серую зону", вражеские подразделения почувствовали сильное сопротивление и остановились - очередная захватническая атака была прекращена", - подчеркнули в пресс-службе АТО.

По словам командира десантников с позывным "Фанат", боевики активизировались после "зимней спячки", они активно проводят инженерные работы и обустраивают свои позиции. Беспилотники террористов регулярно проводят разведку позиций ВСУ, а в ночное время бдительность десантников проверяют диверсионно-разведывательные группы. Три дня назад оккупанты били по позициям десантников из минометов, в результате чего трое украинских военных получили ранения.

"Мы выполняем Минские договоренности и первыми огонь никогда не открываем. Только когда есть реальная угроза жизни наших военнослужащих, вынуждены подавлять огонь врага. Используем только разрешенный калибр", - сообщил "Фанат".

Напомним, накануне в штабе констатировали снижение количества обстрелов в зоне АТО - боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины семь раз.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".