Террористы применили на Луганщине артиллерийские системы калибра свыше 100 мм

Двое украинских военных получили ранения.

Боевики "ЛНР" снова докучали украинским военным из ствольной артиллерии vk.com/strelkov_info

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 15 мая, 37 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, после снижения активности днем, они возобновились вечером. Ситуация на протяжении минувших суток оставалась напряженной.

На приморском направлении зафиксировано 12 вражеских обстрелов, наибольшее количество пришлось на Широкино. Здесь боевики использовали преимущественно стрелковое оружие. Неподалеку Гнутово они палили по бойцам ВСУ из автоматических станковых гранатометов, а ближе к оккупированному Донецку, в районе Красногоровки и Новомихайловки, - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении зафиксировано наибольшее количество вражеских обстрелов, подавляющее большинство пришлось на Авдеевку. Здесь оккупанты использовали минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. С применением тех же средств поражения террористы обстреливали украинских военных в Песках, Верхнеторецком, Новгородском, Майорске и Зайцево. Зайцево боевики также накрыли минометным огнем калибра 120 мм.

На луганском направлении зафиксировано десять эпизодов применения боевиками оружия. Однако именно на этом участке фронта террористы наиболее активно применяли артиллерийские системы калибра более 100 мм. Вечером террористы из минометов калибра 120 мм обстреляли опорные пункты украинских военных вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Троицкое также попало под огонь из вражеской ствольной артиллерии калибра 122 мм. Эти же населенные пункты оккупанты также атаковали из гранатометов, пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Напомним, накануне в штабе констатировали снижение количества обстрелов в зоне АТО - боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины семь раз.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".