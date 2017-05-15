В Донбассе новоприбывшие российские наемники по ошибке обстреляли позиции "дедов" - разведка

Новое пополнение личного состава оккупантов имеет низкую боевую квалификацию и не желает выполнять служебные обязанности.

Российские "духи" в Донбассе атаковали "дедов" vk/club_donbasskih

Российские наемники в Донбассе продолжаютиз-за низкой квалицикации личного состава и отсутствия у него боевого опыта, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, недавно в рамках ротации соединения и части 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК ВС РФ пополнились военнослужащими, которые не имеют должного опыта и желания выполнять служебные обязанности.

В 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) часовой из числа вновь прибывших застрелил одного военнослужащего и ранил другого. А в воскресенье, 14 мая, артиллерийские расчеты 11-го отдельного мотострелкового полка во время провокационного обстрела позиций сил АТО под Авдеевкой ошибке обстреляли собственные позиции передовых подразделений полка.

Командованием оккупантов принимаются меры относительно представления данных инцидентов как "несчастного случая" и "атаки ВСУ".

Как сообщалось ранее, боевики террористической группировки "ЛНР" из-за низкого взаимодействия между подразделениями из зенитной установки обстреляли беспилотный летательный аппарат российских военных "Орлан-10".