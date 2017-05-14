В Донбассе российские военные подорвались на мине боевиков - разведка

Тяжелое ранение получил кадровый российский офицер.
Так, накануне во время ротации на передовой позиции 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го АК ВС РФ в районе Спартака, на мине российского производства МОН-50 подорвалась группа российских военнослужащих, тяжелое ранение получил офицер.
Чтобы скрыть реальные обстоятельства произошедшего, командование полка доложило о якобы "минометном обстреле" позиций оккупантов военнослужащими ВСУ.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные в Донбассе в нарушение норм международного права используют противопехотные мины ПМН-2, запрещенные Оттавской конвенцией и Женевским протоколом.
Также в разведке отметили, что боевики террористической группировки "ДНР" все чаще обстреливают собственные передовые позиции для "проверки бдительности товарищей по оружию" или при пристрелке нового вооружения, и обвиняют в этих обстрелах силы АТО.ZN.UA