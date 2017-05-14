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В Донбассе российские военные подорвались на мине боевиков - разведка

14 мая в 12:49

Тяжелое ранение получил кадровый российский офицер.

Мина ПОМ-2
Российские оккупанты в зоне АТО подорвались на мине производства РФ
topwar.ru
В соединениях и частях российско-террористических войск продолжаются случаи гибели военнослужащих ВС РФ из-за нарушения правил обращения с оружием и боеприпасами, а также в результате хаотичного минирования передовых позиций без составления соответствующей документации (схем минных полей), сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, накануне во время ротации на передовой позиции 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го АК ВС РФ в районе Спартака, на мине российского производства МОН-50 подорвалась группа российских военнослужащих, тяжелое ранение получил офицер.

Чтобы скрыть реальные обстоятельства произошедшего, командование полка доложило о якобы "минометном обстреле" позиций оккупантов военнослужащими ВСУ.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные в Донбассе в нарушение норм международного права используют противопехотные мины ПМН-2, запрещенные Оттавской конвенцией и Женевским протоколом.

Также в разведке отметили, что боевики террористической группировки "ДНР" все чаще обстреливают собственные передовые позиции для "проверки бдительности товарищей по оружию" или при пристрелке нового вооружения, и обвиняют в этих обстрелах силы АТО.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия военнослужащие Донбасс разведка ранение офицер военный мины
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