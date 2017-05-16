Киселев, Глазьев и Кадыров: кто оказался в обновленном украинском санкционном списке

В список попали 1228 гражданина Украины и других стран.

Среди попавших в санкционный список оказались чиновники, силовики и медийщики cont.ws

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 16 мая, ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В санкционный список попали 1228 человек , среди которых, как граждане Украины, так и иностранцы.

Преимущественную часть списка составляют граждане РФ, среди которых чиновники, политики, сотрудники СМИ, а также деятели культуры. Под санкции попал Иосиф Кобзон, которого решили лишить государственных наград, а также возможности финансовых операций в Украине.

Попали в список и редакторы многих российских или же пророссийских СМИ. В списке фигурируют имена Константина Эрнста, который является главой "Первого канала", а также Александру Потапову, который был главным ректором "Life News" и газеты "Известия". Оказался в списке и Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня".

Среди попавших под санкции физических лиц были и министр обороны России Сергей Шойгу, а также глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Фигурирует в списке и Сергей Глазьев, который является советником Владимира Путина по вопросам региональной экономической интеграции. Глазьеву запретили въезд, потребовали лишить наград, а также заблокировали активы на территории Украины.

Появляются в списке и граждане Украине, например экс-депутат Олег Царев, которому запретили выводить капитал за пределы Украины.

Наиболее широкие санкции были наложены на владельцев отдельных компаний, например "РусАл". Санкции такого типа запрещают все финансовые операции, блокируют имущество и активы компаний.

Ограничения по отношению к физическим лицам вводятся на четыре категории сроков: год, три года, пять лет и бессрочные. В последнюю категорию попали судьи, следователи и прокуроры, которые занимались преследованием украинских граждан в Крыму и России.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и прочих ограничительных мер (санкций)". В обновленный перечень юридических лиц, к которым применяются санкции, внесены, в частности ООО "Яндекс", ООО "Мейл.РУ Украина" и ООО "ВКонтакте ".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко намерен инициировать продление санкций Евросоюза против России на 12 месяцев. Этот вопрос он поднимет во время переговоров с лидерами Евросоюза и стран-членов ЕС, в том числе, во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 20 мая.