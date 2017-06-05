Киевлян предупредили о сильном ветре и грозе

Температура в столице поднялась до 26°. Синоптики прогнозируют летнюю грозу.

Киевлян просят остерегаться развесистых деревьев ZN.UA

В Киеве в ближайший час с сохранением до конца суток ожидаются порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, во второй половине дня и вечером – грозы, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА напоминает, что при усилении ветра необходимо плотно закрыть все окна. На улице желательно держаться на расстоянии от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, при сильном ветре – спрятаться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Кроме того, следует избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, и не парковать рядом с ними автотранспорт.

По данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +15,3°, что на 0,1° выше климатической нормы.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.