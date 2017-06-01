Май в Киеве был теплее климатической нормы на 0,1°

Вторая декада мая оказалась очень холодной, но в целом месяц ничем не выделялся.

Май в Киеве был теплее климатической нормы ZN.UA

По данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила +15,3°, что на 0,1° выше

Это уже шестой подряд месяц, когда наблюдается превышение климатической нормы. Причем вторая декада месяца оказалась на 2,7° холоднее климатической нормы. Именно тогда, 11 мая, в столице было холоднее всего и минимальная температура опустилась до -0,7°. Но это существенно выше, чем было на Киевщине. В частности, в Барышевке температура воздуха опустилась до -2,1°, что нанесло ущерб садам и огородам.

Теплее было 31 мая, когда максимальная температура достигла + 28,2 ° С.

Осадков в столице выпало 34 мм, что составило 64% климатической нормы.

По данным Центральной геофизической обсерватории, 19 мая в Киев с опозданием на пять дней пришло метеорологическое лето. Метеорологическая весна длилась 90 дней и оказалась почти на месяц продолжительнее климатической нормы.