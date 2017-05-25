Грицак заявил о готовности Украины отдать более 200 человек в обмен на украинских заложников

По словам главы СБУ, президент готов подписать указ о помиловании удерживаемых лиц ради освобождения украинских пленников.

Украина работает над освобождением украинских заложников

Украинская сторона готова выдать более 200 человек в обмен на украинских заложников, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Когда будет обмен? Я хочу, чтобы он был сегодня, завтра. Мы подготовили к обмену, скажу правду, - готовы обменять более 200 лиц, которые высказали такое желание… Готовы сделать это в кратчайшие сроки", - заявил он журналистам.

По словам Грицака, президент готов подписать указ о помиловании удерживаемых лиц, чтобы забрать украинских пленников.

Глава СБУ сообщил, что в украинских местах лишения свободы сегодня отбывают наказание немало лиц, осужденных за совершение антиукраинской, террористической деятельности.

"Когда к ним приходили … и говорили, что, к примеру, донецкая сторона предлагает вам через механизм помилования... вас вернем на Донбасс в обмен на возвращение наших бойцов с той стороны, очень много людей отказались возвращаться в "ЛНР/ДНР", это очень показательно на самом деле. Они говорят "нет, мы лучше отбудем свой срок и не вернемся назад", - рассказал Грицак.

Ранее сообщалось, что Украина подготовила отчет по итогам верификации списков удерживаемых лиц ля освобождения заложников.

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщала, что сотни задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО.

Представители террористических "республик" в Минске категорически отказались от привлечения Международного комитета Красного Креста и ООН к процессу сбора этих отказов. В качестве альтернативы украинская сторона предложила задействовать в процессе офис украинского омбудсмена и ОБСЕ.

Ирина Геращенко также сообщала, что по данным СБУ террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 121 человека.