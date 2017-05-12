Украина подготовила отчет по верификации списков удерживаемых лиц для освобождения заложников

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Украинская сторона ожидает, что отчет по верификации станет ключевым вопросом гуманитарной подгруппы и ТКГ в Минске 15 мая.

Украинская сторона готова отчитаться о завершении верификации списков удерживаемых лиц для обмена

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кучма заслушал предварительный отчет о проведении процедуры, которые могут быть помилованы ради освобождения украинских заложников в ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, накануне заседания ТКГ и рабочих подгрупп в Минске Кучма встретился с уполномоченным Верховной рады по правам человека Валерией Лутковской и украинскими представителями в рабочих подгруппах.

"Леонид Кучма заслушал предварительный отчет о проведении процедуры верификации лиц, совершивших преступления, но которых можно помиловать в рамках законодательства ради освобождения незаконно удерживаемых на оккупированных территориях украинцев. Речь идет о нескольких сотнях человек, которые не желают перемещаться на территорию ОРДЛО", – отметила Олифер.

"Как проинформировали Леонида Кучму Валерия Лутковская и руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрий Кочанов, процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая. Работа проходила под координацией ОБСЕ, в группу, которая осуществляла процедуру верификации, входили представители офиса Обмудсмена, СБУ, представители ОБСЕ, а также несколько женщин - матерей лиц, совершивших преступления", – указала она.

Отмечается, что в ходе верификации члены группы проехали более 14 тысяч километров, побывали в 19 регионах Украины, а также в Киеве, посетили 37 пенитенциарных заведений. По словам Лутковской, которые подкреплены отчетами ОБСЕ, опрос проходил в соответствии с международными стандартами, с соблюдением конфиденциальности и норм международного гуманитарного права.

"Украинская сторона ожидает, что отчет по проведенной верификации станет ключевым вопросом гуманитарной подгруппы и Трехсторонней контактной группы в Минске 15 мая, и делает все для того, чтобы разблокировать процесс освобождения заложников. По мнению Леонида Кучмы, проведенная верификация должна способствовать согласованию окончательных списков лиц, которые должны быть освобождены и приблизить день освобождения", – заключила Олифер.

Ранее первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко сообщала, что сотни задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО.

Представители террористических "республик" в Минске категорически отказались от привлечения Международного комитета Красного Креста и ООН к процессу сбора этих отказов. В качестве альтернативы украинская сторона предложила задействовать в процессе офис украинского омбудсмена и ОБСЕ.

Ирина Геращенко также сообщала, что по данным СБУ террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 121 человека. Она также заявляла, что бойовики ОРДЛО искусственно занижают число заложников.

Подробнее о ситуации с заложниками читайте в материале Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".