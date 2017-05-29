Геращенко рассказала делегатам ОБСЕ о 400 пропавших без вести в Донбассе

По ее мнению, гуманитарный блок должен стать во главе других блоков Минских соглашений.

Геращенко рассказала, сколько в ОРДЛО украинских заложников и пропавших без вести

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областейболее 400 украинцев, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко во время встречи св Верховной Раде.

Кроме того, в заложниках у террористов находятся 128 украинцев.

"В выполнении Минских соглашений украинский парламент занимает следующую позицию: должна быть приоритетность выполнения блоков Минских соглашений. Первый – это блок безопасности, второй – это гуманитарный блок. Пока на сегодняшний день на оккупированной территории находится 128 заложников, пока мы констатируем недопуск миссии Красного Креста к поиску пропавших без вести, которых у нас больше 400, украинский парламент никогда не сформирует политический блок. Мы находимся в такой первоочередности: блок безопасности, гуманитарный и затем политический блок. Я уверяю вас, что в парламенте мы найдем взаимопонимание относительно политического блока, если будут выполняться блок безопасности и гуманитарный", – цитирует Геращенко пресс-служба БПП.

Террористы предлагают обменять 128 заложников на 640 боевиков, содержащихся под стражей в Украине. Однако сотни задержанных и осужденных боевиков "ДНР" и "ЛНР" категорически отказываются от перемещения в ОРДЛО. Работа по верификации списков, в которой были задействованы офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека, СБУ и ОБСЕ, продолжалась с 28 апреля по 12 мая.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.

Подробнее о ситуации с заложниками читайте в материале Валентины Самар "На свет" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".