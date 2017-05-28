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Делегация представителей стран-членов ОБСЕ до конца мая будет изучать ситуацию на Востоке Украины

28 мая в 12:09

Делегаты смогут своими глазами увидеть разрушение боевиками гражданской инфраструктуры Донбасса и получить доказательства причастности России к боевым действиям.

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Европейские коллеги Украины смогут своими глазами увидеть разрушенный Донбасс
Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Делегация постоянных представителей стран-членов ОБСЕ пробудет в Украине с 28 по 31 мая. Главной целью визита является ознакомление с состоянием урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, а также деятельностью Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Во время визита члены делегации встретятся с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, руководством Верховной Рады и Администрации президента Украины, а также представителями гражданского общества.

Кроме того, постоянные представители посетят населенные пункты Донецкой и Луганской областей вдоль линии разграничения, в частности Краматорск и Славянск.

Во время визита они ознакомятся с работой регионального отделения СММ, реализацией гуманитарных проектов для внутренне перемещенных лиц, масштабами разрушений в результате обстрелов террористами гражданской инфраструктуры и жилых районов, а также н доказательствами непосредственного участия России в военных действиях на Востоке Украины.

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Напомним, ранее ОБСЕ изменила правила патрулирование в зоне АТО. Все патрули специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе из-за подрыва автомобиля будут ездить только по дорогам с твердым покрытием.

23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – получили ранения.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что на момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина ОБСЕ Россия Донбасс боевики
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