Миссия ОБСЕ обнаружила у боевиков запрещенные "Гвоздики"

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

122-мм гаубицы размещались недалеко от Мариуполя и были развернуты в юго-западном направлении.

ОБСЕ заметили "Гвоздики" боевиков OSCE

На оккупированной территории Донецкой области наблюдателями ОБСЕ зафиксировано наличие запрещенных минскими соглашениями 122-мм самоходные гаубицы "Гвоздика" в арсенале боевиков.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные в отчете Специальной мониторинговой миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"В неподконтрольных правительству районах, за 2,5 км на северо-восток от с. Заиченко (26 км северо-восточнее Мариуполя), члены патруля миссии видели 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), которые были развернуты в юго-западном направлении, размещение которых там является нарушением линии отвода", - сообщают наблюдатели ОБСЕ.

Согласно отчету за 25 мая, в неподконтрольных Украине районах Донбасса члены патруля ОБСЕ видели на западной окраине Луганска зенитную установку (ЗУ-23), установленную на грузовике военного типа (модификация "Урал"), которая двигалась на восток по трассе M04, а на следующий день в том же районе видели 5 бронированных машин типа БТР, которые двигались на север.

"Кроме того, наблюдатели видели MT-ЛБ в с. Заиченко (93 км на юг от Донецка). На основе данных воздушного наблюдения 23 мая выявлено три ББМ неустановленного типа неподалеку с. Сокольники (38 км на северо-запад от Луганска)", - говорится в отчете с уточнением, что также были зафиксированы фрагменты минометной мины и ракеты от "Градов".

Ранее, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что боевики "ЛНР" скрывают факты применения артиллерийских систем. При этом, террористы принимают всевозможные меры для создания видимости соблюдения Минских договоренностей в Донбассе.

Напомним, в штабе АТО сообщили о том, что террористы совершают провокационные обстрелы позиций украинских военных в Донбассе из артиллерии калибра свыше 100 мм.