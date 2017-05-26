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Миссия ОБСЕ обнаружила у боевиков запрещенные "Гвоздики"

26 мая в 13:36

122-мм гаубицы размещались недалеко от Мариуполя и были развернуты в юго-западном направлении.

обсе Донбасс
ОБСЕ заметили "Гвоздики" боевиков
OSCE
На оккупированной территории Донецкой области наблюдателями ОБСЕ зафиксировано наличие  запрещенных минскими соглашениями 122-мм самоходные гаубицы "Гвоздика" в арсенале боевиков.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные в отчете Специальной мониторинговой миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"В неподконтрольных правительству районах, за 2,5 км на северо-восток от с. Заиченко (26 км северо-восточнее Мариуполя), члены патруля миссии видели 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм), которые были развернуты в юго-западном направлении, размещение которых там является нарушением линии отвода", - сообщают наблюдатели ОБСЕ.

Согласно отчету за 25 мая, в неподконтрольных Украине районах Донбасса члены патруля ОБСЕ видели на западной окраине Луганска зенитную установку (ЗУ-23), установленную на грузовике военного типа (модификация "Урал"), которая двигалась на восток по трассе M04, а на следующий день в том же районе видели 5 бронированных машин типа БТР, которые двигались на север.

"Кроме того, наблюдатели видели MT-ЛБ в с. Заиченко (93 км на юг от Донецка). На основе данных воздушного наблюдения 23 мая выявлено три ББМ неустановленного типа неподалеку с. Сокольники (38 км на северо-запад от Луганска)", - говорится в отчете с уточнением, что также были зафиксированы фрагменты минометной мины и ракеты от "Градов".

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Ранее, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что боевики "ЛНР" скрывают факты применения артиллерийских систем. При этом, террористы принимают всевозможные меры для создания видимости соблюдения Минских договоренностей в Донбассе.

Напомним, в штабе АТО сообщили о том, что террористы совершают провокационные обстрелы позиций украинских военных в Донбассе из артиллерии калибра свыше 100 мм.

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Тэги ОБСЕ Донбасс
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