Боевики "ЛНР" скрывают факты применения артиллерийских систем – ИС

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Террористы принимают всевозможные меры для создания видимости соблюдения Минских договоренностей в Донбассе.

"Артиллеристам" боевиков приказали перемещаться скрытно и перенимать опыт "коллег" Facebook/Gennadiy Dubovoy

Командование оккупантов так называемого "2-го АК" террористической организации "ЛНР" принимает меры по, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным Тымчука, от командиров артиллерийских "частей и подразделений" оккупантов требуется обеспечить "рассредоточение сил и средств, их тщательную маскировку и охрану", а также строгое соблюдение правил маскировки при перемещении.

Кроме того, перемещать орудия в 35-ти километровой зоне от линии разграничения разрешается только в темное время суток и после согласования времени и маршрута с "военной разведкой и контрразведкой".

"В первую очередь эти требования касаются ствольной артиллерией калибра 152 мм и выше, а также реактивных систем залпового огня", - отмечает Тымчук.

Командиров ряда подразделений оккупантов также обязали "тщательно и внимательно изучать опыт применения артиллерийских средств силами отдельных батарей и групп орудий".

Напомним, ранее в группе ИС сообщили о том, что командование "2-го АК ЛНР" согласовывает с Центром территориальных войск Южного ВО ВС РФ планы по резкому усилению огневой мощи артиллерийских подразделений корпуса. В частности, боевик требовали вооружить их орудиями калибров 152 мм и 203 мм.

В штабе АТО сообщили о том, что террористы совершают провокационные обстрелы позиций украинских военных в Донбассе из артиллерии калибра свыше 100 мм.