Террористы ОРДО прячут в кустах "Рапиры" - ИС

Оккупанты продолжают скрытно укреплять собственные рубежи.

Под Донецком вместо рояля в кустах нашлись противотанковые орудия lostarmour.info

В районе временно оккупированного террористической организацией "ДНР" Донецка обнаружены два замаскированных противотанковых- МТ-12 "Рапира", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным координатора, орудия спрятаны практически на переднем крае позиций террористов, в районе конгломерата "Трудовские".

"Судя по всему, командование противника пытается скрытно усилить свои подразделения, оперирующие на участке в районе Александровки и Трудовских, дополнительными огневыми средствами", - отмечает Тымчук.

Кроме того, боевики продолжают укреплять свои передовые рубежи, перебрасывая к ним орудия и технику.

Так, в районе Авдеевки оккупанты перебросили четыре тентованных "Камаза", а также автомобили "Зил-131" и "Газ-66" с живой силой, снаряжением и боеприпасами. Кроме того, сюда же доставлены два БТР-80.

Вместе с тем, командование "1-го АК ДНР" продолжает ряд мероприятий по наращиванию боеспособности подчиненных частей и подразделений. Так, "1-я омсбр" и "5-я омсбр" уже начали доукомплектование боевой техникой и вооружением двух батальонов в составе каждой из бригад. С этой целью террористы ждут прибытия минимум 20 единиц ББМ разного типа. Ранее оккупанты уже получили шесть БМП-1 и БМП-2 в "1-ю омсбр" и шесть БТР-80 в "5-ю омсбр".

"Таким образом, обе бригады смогут выставить одновременно на первую линию или выделить в оперативный резерв по две полноценных батальонных тактических группы (БТГр), и одновременно еще по одной "восстанавливать" в пункте постоянной дислокации", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные на оккупированных территориях Донбасса перебрасывают личный состав и технику в дневное время суток. А Россия продолжает поставлять на восток Украины оружие и технику.

Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, что боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.