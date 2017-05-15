Террористы ОРЛО требуют у российских кураторов вооружить их артиллерийскими орудиями запрещенных калибров – ИС

Оккупанты в Донбассе снова активно перебрасывают оружие и технику к передовым рубежам, а также проводят работы по их укреплению.

"Шахтеры" и "трактористы" Донбасса хотят воевать серьезной техникой Военная техника. Вооружение России и мира

Боевики террористических организаций "Л-ДНР" проводят инженерные работы по укреплению передовых позиций, а также занимаются, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, на направлении Шахтёрск – Харцызск и через Старобешево в течение трех дней оккупанты перебросили несколько колонн военной техники. Через Шахтерск в сторону Макеевки они переправили две САУ 2С3 "Акация" калибра 152 мм и минимум 20 армейских грузовиков, преимущественно "Уралов". Южнее Старобешево террористы перебрасывали сборную колонну из трех МТ-ЛБ, четырех "Камазов" и двух "Уралов".

Кроме того, координаторы группы зафиксировали интенсивную переброску в сторону Донецка минометных и артиллерийских боеприпасов с базового склада в Амвросиевке. В сутки с территории склада перебрасывается до пяти-шести единиц загруженного боеприпасами транспорта.

В то же время в район Новоамвросиевского прибыло восемь установок РСЗО "Град", ранее переброшенных в Донбасс с территории РФ. Вместе с ними на военные склады террористов в этом населенном пункте железнодорожным транспортом перебрасываются боеприпасы и техника.

В районе шахты им. Ленина в оккупированной Горловке боевики проводят земляные работы по подготовке новых огневых позиций для минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов СПГ-9.

При этом командование "2-го АК ЛНР" согласовывает с Центром территориальных войск Южного ВО ВС РФ планы по резкому усилению огневой мощи артиллерийских подразделений корпуса. Боевики НВФ предлагают перевести артиллерийские дивизионы в бригадах "армейского корпуса" на четырехбатарейную структуру вместо существующей трехбатарейной, и сделать четвертую батарею "дальнобойной" или "тяжелой". При этом "дальнобойную батарею" предлагается вооружить орудиями 2А36 "Гиацинт" калибра 152 мм и самоходными орудиями 2С7 "Пион" калибра 203 мм. Существует также альтернативное предложение террористов, согласно которому, вместо изменения структуры дивизионов, предлагается сформировать отдельный "дивизион резерва верховного командования" из "Гиацинтов" и "Пионов", или бригаду из трех батарей, оснащенных данными орудиями. При этом отдельные группы из одного-двух подобных орудий уже работают в "тестовом режиме" в составе "2-го АК ЛНР".

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные на оккупированных территориях Донбасса перебрасывают личный состав и технику в дневное время суток. А Россия продолжает поставлять на восток Украины оружие и технику.

Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, что боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.