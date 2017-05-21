Боевики совершают провокационные обстрелы сил АТО из артиллерии калибра свыше 100 мм

Семеро украинских военных получили ранения.
На приморском направлении боевики 12 раз обстрелять позиции ВСУ. Вечером из минометов калибра 120 мм оккупанты били по опорным пунктам украинских военных в районе Павлополя, Водяного и Широкино. А из минометов калибра 82 мм - по позициям в районе Красногоровки. В этих же районах террористы применяли гранатометы и стрелковое оружие.
На донецком направлении оккупанты в течение суток 22 раза нарушали режим "тишины". Наиболее сложной ситуация остается в южном и восточном пригородах Авдеевки, которые террористы накрывали огнем из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В Невельском боевики минимум дважды обстреляли позиции бойцов ВСУ из минометов калибра 120 мм, а по защитникам Верхнеторецкого они стреляли из минометов различных калибров, вооружения БМП и стрелкового вооружения. На Светлодарской дуге террористы вели огонь из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета в районе Луганского, а из автоматических станковых гранатометов враг обстреливал опорные пункты украинских военных вблизи Песков.
На луганском направлении на протяжении минувших суток зафиксировано 14 фактов использования боевиками оружия, в том числе и артиллерийского вооружения калибром более 100 мм. Под огонь из минометов калибра 120 мм здесь неоднократно попадали опорные пункты бойцов ВСУ в районе Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса и гранатометов оккупанты били по защитникам Крымского.
Напомним, накануне боевики 55 раз обстреляли позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины. В течение суток ситуация в зоне АТО оставалась сложной, с частичными признаками эскалации конфликта. Террористы также активно использовали оружие, запрещенное Минскими договоренностями.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".ZN.UA