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В ОБСЕ подсчитали потери мирного населения Донбасса с начала 2017 года

25 мая в 16:06

Показатель убитых и раненых в этом году на 110% превысил аналогичный за прошлый год.

ОБСЕ Хуг
Замглавы СММ ОБСЕ обеспокоен увеличением жертв среди мирного населения Донбасса
facebook.com/oscesmm
В Донбассе с начала этого года погибли 219 человек, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

Этот показатель на 110% превышает показатель 2016 года за аналогичный период.

Согласно данным наблюдателей Миссии в 2017 году на Востоке Украины погибли 44 человека, еще 175 мирных жителя получили ранения.

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Напомним, ранее ОБСЕ изменила правила патрулирования в зоне АТО.  Все патрули специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе из-за подрыва автомобиля будут ездить только по дорогам с твердым покрытием.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ОБСЕ Донбасс погибли жители раненые население Украина
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