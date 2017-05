В ОБСЕ подсчитали потери мирного населения Донбасса с начала 2017 года

с начала этого года погибли 219 человек, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

Этот показатель на 110% превышает показатель 2016 года за аналогичный период.

Согласно данным наблюдателей Миссии в 2017 году на Востоке Украины погибли 44 человека, еще 175 мирных жителя получили ранения.

#OSCE's Hug: In 2017 SMM confirmed 219 civcas: 44 killed & 175 injured which represents 110% increase compared with same period in 2016 pic.twitter.com/vCMnR66pIk