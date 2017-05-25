В ОБСЕ подсчитали потери мирного населения Донбасса с начала 2017 года

Показатель убитых и раненых в этом году на 110% превысил аналогичный за прошлый год.

Замглавы СММ ОБСЕ обеспокоен увеличением жертв среди мирного населения Донбасса facebook.com/oscesmm

с начала этого года погибли 219 человек, сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

Этот показатель на 110% превышает показатель 2016 года за аналогичный период.

Согласно данным наблюдателей Миссии в 2017 году на Востоке Украины погибли 44 человека, еще 175 мирных жителя получили ранения.

#OSCE's Hug: In 2017 SMM confirmed 219 civcas: 44 killed & 175 injured which represents 110% increase compared with same period in 2016 pic.twitter.com/vCMnR66pIk — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 25 травня 2017 р.

Напомним, ранее ОБСЕ изменила правила патрулирования в зоне АТО. Все патрули специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе из-за подрыва автомобиля будут ездить только по дорогам с твердым покрытием.