ОБСЕ отмечает ухудшение ситуации в зоне АТО

На прошлой неделе ситуация обострилась на 75%.

Хуг отметил раст напряженности в зоне АТО facebook.com/oscesmm На прошлой неделе ситуация в зоне АТО обострилась на 75% по сравнению с тем, что было на предыдущей неделе, - заявил радиостанции Baltkom первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

Он отметил, что наблюдатели насчитали примерно 200 мест, где находится оружие, которого там быть не должно. В 157 случаях речь идет об оружии, находящемся на территории ОРДЛО, в 42 — на подконтрольной территории.

По его словам, большое количество оружия размещено в непосредственной близости к жилым районам.

"Только на прошлой неделе мы зафиксировали четыре случая, когда пострадали мирные жители. А с начала года пострадавших было 206, из них 40 были убиты. Мы также исследовали ущерб, нанесенный домам и имуществу мирных жителей, а также инфраструктуре, связанной с газом, водой и электричеством", — сообщил Хугюю

Он также добавил, что миссия ОБСЕ оказывает гуманитарную помощь, организуя так называемые "окна тишины" — зоны, в которых люди могут ее получить. В апреле было организовано 46 таких "окон".