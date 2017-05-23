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ОБСЕ отмечает ухудшение ситуации в зоне АТО

23 мая в 00:45

На прошлой неделе ситуация обострилась на 75%. 

ОБСЕ Хуг
Хуг отметил раст напряженности в зоне АТО
facebook.com/oscesmm
На прошлой неделе ситуация в зоне АТО обострилась на 75% по сравнению с тем, что было на предыдущей неделе, - заявил радиостанции Baltkom первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.
 
Он отметил, что наблюдатели насчитали примерно 200 мест, где находится оружие, которого там быть не должно. В 157 случаях речь идет об оружии, находящемся на территории ОРДЛО, в 42 — на подконтрольной территории. 
 
По его словам, большое количество оружия размещено в непосредственной близости к жилым районам. 
 
"Только на прошлой неделе мы зафиксировали четыре случая, когда пострадали мирные жители. А с начала года пострадавших было 206, из них 40 были убиты. Мы также исследовали ущерб, нанесенный домам и имуществу мирных жителей, а также инфраструктуре, связанной с газом, водой и электричеством", — сообщил Хугюю 
 
Он также добавил, что миссия ОБСЕ оказывает гуманитарную помощь, организуя так называемые "окна тишины" — зоны, в которых люди могут ее получить. В апреле было организовано 46 таких "окон".
 
 
ОБСЕ изменила правила патрулирования в зоне АТО Все патрули специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе из-за подрыва автомобиля будут ездить только по дорогам с твердым покрытием, сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
По материалам: РИА Новости Украина
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