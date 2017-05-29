Геращенко предложила ОБСЕ создать хабы возле пунктов пропуска в Донбассе

По мнению политика, ради безопасности гражданского населения они должны работать круглосуточно, без выходных.
Она также поблагодарила наблюдателям Миссии за работу на Востоке Украины.
"Мы благодарим вас за вашу работу, очень ценим ту поддержку, которую СММ ОБСЕ оказывает в процессе установления мира на оккупированной территории. Относительно обстрелов КПВВ, наша позиция следующая: возле КПВВ должны работать специальные хабы СММ ОБСЕ, работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Ведь это безопасность гражданского населения", – цитирует Геращенко пресс-служба БПП.
Однако, по мнению политика, у украинского общества есть ряд вопросов к сотрудникам Миссии.
"В украинском обществе есть большие вопросы относительно того, почему сегодня, за три года войны, миссия СММ ОБСЕ лишь несколько раз была у границы, почему не допускается ко всей оккупированной территории и, например, закрытым для них остается Дебальцево. Почему в отчетах СММ ОБСЕ не указывается, когда именно их приглашали и кто именно их допустил", - спросила она у делегатов постоянных стран-членов организации.
Напомним, 19 мая боевики террористической организации "ДНР" прекратили пропуск людей на своем блок-посту возле поселка Пищевик Донецкой области, в связи с чем КПВВ "Гнутово" остановило работу.
Ранее боевики обстреляли жилые районы на мариупольском направлении. Повреждены дома, сгорели автомобили, жертв среди населения нет.ZN.UA