Геращенко предложила ОБСЕ создать хабы возле пунктов пропуска в Донбассе

По мнению политика, ради безопасности гражданского населения они должны работать круглосуточно, без выходных.

Геращенко призывает ОБСЕ создать специальные хабы в Донбассе OSCE

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко во время встречи св Верховной Раде предложила создать в Донбассе хабы Специальной мониторинговой миссии (СММ).

Она также поблагодарила наблюдателям Миссии за работу на Востоке Украины.

"Мы благодарим вас за вашу работу, очень ценим ту поддержку, которую СММ ОБСЕ оказывает в процессе установления мира на оккупированной территории. Относительно обстрелов КПВВ, наша позиция следующая: возле КПВВ должны работать специальные хабы СММ ОБСЕ, работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Ведь это безопасность гражданского населения", – цитирует Геращенко пресс-служба БПП.

Однако, по мнению политика, у украинского общества есть ряд вопросов к сотрудникам Миссии.

"В украинском обществе есть большие вопросы относительно того, почему сегодня, за три года войны, миссия СММ ОБСЕ лишь несколько раз была у границы, почему не допускается ко всей оккупированной территории и, например, закрытым для них остается Дебальцево. Почему в отчетах СММ ОБСЕ не указывается, когда именно их приглашали и кто именно их допустил", - спросила она у делегатов постоянных стран-членов организации.

Напомним, 19 мая боевики террористической организации "ДНР" прекратили пропуск людей на своем блок-посту возле поселка Пищевик Донецкой области, в связи с чем КПВВ "Гнутово" остановило работу.

Ранее боевики обстреляли жилые районы на мариупольском направлении. Повреждены дома, сгорели автомобили, жертв среди населения нет.