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Боевики заблокировали работу КПВВ "Гнутово"

19 мая в 13:12

Вблизи блок-поста боевиков в пятницу, 19 мая, утром были обстрелы.

КПВВ_Донбасс
КПВВ "Гнутово" временно не работает
Фото: Госпогранслужба Украины
Боевики ОРДО прекратили пропуск людей на своем блок-посту возле с. Пищевик Донецкой области, в связи с чем КПВВ "Гнутово" остановил работу, сообщил  представитель Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "Украинская правда".

"КПВВ "Гнутово" не работает, потому что боевики на своем блок-посту по неустановленным причинам не пропускают людей. Сейчас я не знаю по поводу обстрела Пищевика, но я могу сказать о ситуации, которую мы наблюдаем с КПВВ "Гнутово", который напротив. Боевики действительно не пропускают на своих так называемых блок-постах лиц и транспортные средства с пока для нас не установленных причин. Сейчас мы отслеживаем ситуацию и уже проинформировали об этом представителей ОБСЕ", - сказал Слободян.

В пресс-центре АТО отметили, что вблизи блок-поста боевиков в пятницу, 19 мая, утром были обстрелы.

"Сегодня утром в районе Пищевика были относительно мощные обстрелы. Но информации, стреляли в сам блок-пост, нет ", - сказали в пресс-центре АТО.

Также в пресс-центре отметили, что стреляли боевики.

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Ранее боевики обстреляли жилые районы на мариупольском направленииПовреждены дома, сгорели автомобили, жертв среди населения нет.

По материалам: Украинская правда
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Тэги боевики обстрел
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