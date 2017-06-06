Фракция БПП хочет одобрить реформу здравоохранения в первом чтении на этой неделе

Рада, скорее всего, будет голосовать за медицинскую реформу в четверг. Поддерживают фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Самопомич".
"Эти законопроекты могут быть включены в повестку дня и проголосованы в первом чтении, если пройдет соответствующий комитет, уже на этой неделе", - сказал заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко журналистам.
Он напомнил, что рабочая группа усовершенствовала законопроекты, которые ранее были внесены в парламент. По его словам, документы были изменены примерно на 50-60%, однако их принципы остались прежними.
Кроме того, народный депутат заявил, что фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Самопомич" намерены голосовать за включение в повестку дня сессии соответствующих законопроектов по медреформе.
Березенко также выразил надежду, что фракции Верховной Рады поддержат голосование по этим законопроект за основу в четверг.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения 15 марта представило пакет законопроектов о медицинской реформе и потребовало их утверждения Верховной Радой до 16 мая. Однако 18 мая в парламенте не хватило голосов для включения их в повестку дня.
1 июня замглавы парламентской фракции БПП Сергей Березенко сообщил, что рабочая группа завершила рассмотрение правительственных законопроектов, объединила четыре из них в один, и готова рекомендовать Верховной Раде поддержать реформу здравоохранения.
На следующий день президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов проголосовать за медицинскую реформу до завершения сессии.
Подробнее о перспективах медицинской реформы в Украине читайте в статье Юрия Ганущака "Здоровый образ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".