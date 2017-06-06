Фракция БПП хочет одобрить реформу здравоохранения в первом чтении на этой неделе

Рада, скорее всего, будет голосовать за медицинскую реформу в четверг. Поддерживают фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Самопомич".

Депутаты переполовинили медицинскую реформу и планируют голосовать Сайт партии "Народный фронт"

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" надеются на одобрение Радой законопроектов о реформе здравоохранения в первом чтении.

"Эти законопроекты могут быть включены в повестку дня и проголосованы в первом чтении, если пройдет соответствующий комитет, уже на этой неделе", - сказал заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко журналистам.

Он напомнил, что рабочая группа усовершенствовала законопроекты, которые ранее были внесены в парламент. По его словам, документы были изменены примерно на 50-60%, однако их принципы остались прежними.

Кроме того, народный депутат заявил, что фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Самопомич" намерены голосовать за включение в повестку дня сессии соответствующих законопроектов по медреформе.

Березенко также выразил надежду, что фракции Верховной Рады поддержат голосование по этим законопроект за основу в четверг.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения 15 марта представило пакет законопроектов о медицинской реформе и потребовало их утверждения Верховной Радой до 16 мая. Однако 18 мая в парламенте не хватило голосов для включения их в повестку дня.

1 июня замглавы парламентской фракции БПП Сергей Березенко сообщил, что рабочая группа завершила рассмотрение правительственных законопроектов, объединила четыре из них в один, и готова рекомендовать Верховной Раде поддержать реформу здравоохранения.

На следующий день президент Украины Петр Порошенко призвал депутатов проголосовать за медицинскую реформу до завершения сессии.

Подробнее о перспективах медицинской реформы в Украине читайте в статье Юрия Ганущака "Здоровый образ" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".