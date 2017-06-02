Экс-гражданина РФ пытались похитить и вывезти в Россию - Луценко

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Похитители планировали предложить работникам правоохранительных орагнов вознаграждение.

Сорвано похищение экс-гражданина России Василий Артюшенко, ZN.UA

Сотрудники прокуратуры Киевской области и Службы безопасности Украины задержали группу лиц, которые пытались похитить и переправить на территорию России бывшего гражданина РФ. Об этом на своей странице Facebook сообщил

"Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом", - сообщил Луценко.

В свою очередь пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что похитители планировали предложить работникам правоохранительных орагнов вознаграждение за содействие в выполнении их умысла.

"Во время получения "аванса" в размере 100 тысяч долларов США, который предоставлялся злоумышленникам на исполнение их преступных действий, последних было задержано по подозрению в совершении уголовных правонарушений, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы", - отметил Луценко.

Луценко не сообщил, кого именно планировала похитить эта группа человек.

По сообщению Сарган, в настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного правонарушения.

В пятницу прокуратура Киевской области будет обращаться в суд с ходатайством об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, по словам Луценко, с мая 2016 года в суде дела направили около 1100 чиновников, пойманных на коррупции, в том числе и на взятках. Ежедневно в Украине задерживают трех коррупционеров.

Сообщалось, что Луценко заявил, что уйдет с поста меньше чем через год.