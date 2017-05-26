Луценко пообещал завершить расследование дела Гонгадзе до ухода из ГПУ

Генпрокурор спрогнозировал сроки своего увольнения с должности.

Луценко был "правой рукой" Мороза во время "кассетного скандала"

Генеральный прокурорпланирует покинуть должность менее чем через год. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "1+1" вечером в четверг, 25 мая.

"Примерно еще полгода. Максимум до следующего апреля – больше не выдержу", – уточнил глава ГПУ.

Он также сообщил о планах довести до логического завершения расследование убийства журналиста Георгия Гонгадзе за время своего пребывания в должности.

По словам Луценко, дело находится на его личном контроле, и у следствия появились новые улики, которые "не всем понравятся".

Юрий Луценко был одним из организаторов акции "Украина без Кучмы" в 2000-2001 годах, катализатором которой стал "кассетный скандал" - публикация записей, сделанных сотрудником Службы охраны президента Николаем Мельниченко в кабинете Леонида Кучмы. Пленки Мельниченко оказались в распоряжении лидера Соцпартии Александра Мороза, чьим помощником-консультантом и ближайшим соратником в то время был Луценко. 28 ноября 2000 года они обнародовали записи, которые являются свидетельством вероятной причастности Кучмы и его ближайшего окружения к организации похищения Гонгадзе.

Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области нашли обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. Мать журналиста Леся Гонгадзе отказывалась признавать, что найденные останки принадлежат ее сыну.

В январе прошлого года суд оставил бывшему генералу МВД Алексею Пукачу пожизненное заключение за убийство журналиста Гонгадзе. Однако ни Пукач, ни семья Гонгадзе с приговором не согласны. На суде обвиняемый намекал, что мотивы для убийства журналиста были у экс-президента Леонида Кучмы и главы его администрации Владимира Литвина.

Мирослава Гонгадзе отметила, что суд не назвал и не наказал главных виновников смерти ее мужа - заказчиков убийства.

В феврале 2015 года генеральный прокурор Виктор Шокин возобновил досудебное расследование уголовного дела по факту убийства журналиста Георгия Гонгадзе и создал следственную группу по расследованию дела.