В Украине ежедневно задерживают по три коррупционера – Луценко

За год работы действующего генпрокурора в суд направили дела около 1100 взяточников.

Число задержанных коррупционеров перевалило за тысячу Lumppini / Depositphotos

С мая 2016 года в суді направили дела около 1100 чиновников, пойманных на коррупции , в том числе и на взятках. Ежедневно в Украине задерживают троих коррупционеров.

"Сегодня - шесть", - заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 25 мая в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

По его словам, в суды переданы дела против двух заместителей областной государственной администрации (один из них - герой Украины), бывшего и.о. главы Министерства здравоохранения, нескольких руководителей таможенных органов и их заместителей, заместителя областного прокурора, чиновника Министерства обороны, заместителя начальника Львовской таможни, заместителя главы Киевской ОГА.

Напомним, что Луценко заявил, что уйдет с поста менее чем через год.