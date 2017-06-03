Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО

На луганском направлении боевики нарушили "режим тишины" 14 раз.
"За прошедшие сутки в результате активных боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.
По словам Лысенко, в пятницу боевики террористической группировки "ДНР" 4 раза обстреляли жилые кварталы Марьинки, в результате чего получили ранения двое гражданских лиц, которые в то время проходили по улице. Пострадавших госпитализировали в больницу Курахово.
Также боевики применили минометы в Чермалыке – по украинским позициям выпустили более 30 мин. Активные боевые действия велись также в Гнутово и Водяном. Кроме того, боевики нарушили режим тишины в Новотроицком. "Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 25 вражеских обстрелов. Украинские войска не менее 10 раз открывали огонь", - подытожил Лысенко.
На луганском направлении боевики нарушили режим тишины 14 раз. Большинство обстрелов произошли в Попаснянском районе, тяжелое вооружение при этом не применялось. Также боевики нарушили режим тишины в Крымском и в Станично-Луганском районе, где применяли легкое вооружение и один раз - бронетехнику.
На донецком направлении, как отметил спикер Минобороны, произошло 14 вражеских обстрелов. В частности, боевики активизировались в донецком аэропорту. "В Опытном произошло по одному вражескому обстрелу утром и вечером, в Песках оккупанты дважды применяли минометы. Выпущено 30 мин", - отметил он.
На участке Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка" боевики в течение суток осуществляли обстрелы из тяжелого вооружения. Нарушение режима тишины состоялись также в Зайцево и Майорске.
Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".Интерфакс-Украина