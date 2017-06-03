Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО

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На луганском направлении боевики нарушили "режим тишины" 14 раз.

В зоне АТО погибли двое солдат ВСУ и еще пятеро получили ранения Пресс-центр АТО/Facebook

Двое украинских военнослужащих погибли, еще пятеров зоне АТО в Донбассе за минувшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки в результате активных боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения", - сказал Лысенко.

По словам Лысенко, в пятницу боевики террористической группировки "ДНР" 4 раза обстреляли жилые кварталы Марьинки, в результате чего получили ранения двое гражданских лиц, которые в то время проходили по улице. Пострадавших госпитализировали в больницу Курахово.

Также боевики применили минометы в Чермалыке – по украинским позициям выпустили более 30 мин. Активные боевые действия велись также в Гнутово и Водяном. Кроме того, боевики нарушили режим тишины в Новотроицком. "Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 25 вражеских обстрелов. Украинские войска не менее 10 раз открывали огонь", - подытожил Лысенко.

На луганском направлении боевики нарушили режим тишины 14 раз. Большинство обстрелов произошли в Попаснянском районе, тяжелое вооружение при этом не применялось. Также боевики нарушили режим тишины в Крымском и в Станично-Луганском районе, где применяли легкое вооружение и один раз - бронетехнику.

На донецком направлении, как отметил спикер Минобороны, произошло 14 вражеских обстрелов. В частности, боевики активизировались в донецком аэропорту. "В Опытном произошло по одному вражескому обстрелу утром и вечером, в Песках оккупанты дважды применяли минометы. Выпущено 30 мин", - отметил он.

На участке Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка" боевики в течение суток осуществляли обстрелы из тяжелого вооружения. Нарушение режима тишины состоялись также в Зайцево и Майорске.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".