Трое солдат ВСУ ранены в Луганской области

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.

В Луганской области ранения получили трое украинских военных Пресс-центр АТО/Facebook

Трое украинских военнослужащих получили ранения в результатетеррористической группировки "ЛНР" из автоматических гранатометов в направлении села Новозвановка Попаснянского района, сообщили в Луганской ВГА.

Отмечается, что за прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.

"В частности, в направлении сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района 6 раз применялись автоматические гранатометы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

По укреплениям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, БМП и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении пгт Станица Луганская боевики вели огонь из 82-мм минометов и стрелкового оружия.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".