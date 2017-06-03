Трое солдат ВСУ ранены в Луганской области

За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.
Отмечается, что за прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.
"В частности, в направлении сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района 6 раз применялись автоматические гранатометы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.
По укреплениям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, БМП и стрелкового оружия.
Кроме того, в направлении пгт Станица Луганская боевики вели огонь из 82-мм минометов и стрелкового оружия.
Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".ZN.UA