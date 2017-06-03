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Трое солдат ВСУ ранены в Луганской области

3 июня в 10:47

За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.

потери ранения
В Луганской области ранения получили трое украинских военных
Пресс-центр АТО/Facebook
Трое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов боевиков террористической группировки "ЛНР" из автоматических гранатометов в направлении села Новозвановка Попаснянского района, сообщили в Луганской ВГА.

Отмечается, что за прошедшие сутки боевики 12 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.

"В частности, в направлении сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района 6 раз применялись автоматические гранатометы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

По укреплениям сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, БМП и стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении пгт Станица Луганская боевики вели огонь из 82-мм минометов и стрелкового оружия.

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Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики граната АТО Луганск
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