Депутат Бобов уплатил в госбюджет более 37 млн грн и показал квитанции

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Парламентарий заявил, что выполнил свои обязательства перед государством в полном объеме.

Бобов заплатил в бюджет миллионы гривень LB.ua

Народный депутат из группы "Відродження"перечислил в государственный бюджет около 38 млн грн.

"Сегодня утром перечислил в госбюджет все средства в соответствии с требованиями представителей государства. Я выполнил свои обязательства в полном объеме, хотя и не соглашаюсь с ними. Но я действую и буду действовать исключительно в рамках Закона. Убежден, что окончательную точку в этом деле поставит суд", – написал он в Facebook.

Свою публикацию депутат подкрепил фотографиями платежных квитанций. Согласно представленным докментам, Бобов уплатил более 37 млн грн.

Напомним, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).

Подготовка представлений была обоснована ст.212 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.366-1 – "Декларирование недостоверной информации", ст.368-2 "Незаконное обогащение".

Однако 23 мая стало известно, что генпрокурор подаст представление только на Геннадия Бобова.