Депутат Бобов уплатил в госбюджет более 37 млн грн и показал квитанции

Парламентарий заявил, что выполнил свои обязательства перед государством в полном объеме.
"Сегодня утром перечислил в госбюджет все средства в соответствии с требованиями представителей государства. Я выполнил свои обязательства в полном объеме, хотя и не соглашаюсь с ними. Но я действую и буду действовать исключительно в рамках Закона. Убежден, что окончательную точку в этом деле поставит суд", – написал он в Facebook.
Свою публикацию депутат подкрепил фотографиями платежных квитанций. Согласно представленным докментам, Бобов уплатил более 37 млн грн.
Напомним, 19 мая генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду о снятии депутатской неприкосновенности с депутатов Геннадия Бобова ("Видродження"), Евгения Дейдея ("Народный фронт") и Андрея Лозового (Радикальная партия).
Подготовка представлений была обоснована ст.212 Уголовного кодекса Украины – "Уклонение от уплаты налогов и сборов", ст.366-1 – "Декларирование недостоверной информации", ст.368-2 "Незаконное обогащение".
Однако 23 мая стало известно, что генпрокурор подаст представление только на Геннадия Бобова.ZN.UA