Бригада специалистов вышла на ремонт ЛЭП возле Донецкой фильтровальной станции – Жебривский

Специалисты обследуют ЛЭП и определят характер и объем восстановительных работ.

Ремонтную бригаду, отправленную на ремонт ЛЭП возле ДФС, сопровождают минеры Украинская миссия в ОБСЕ/Twitter

На место повреждения ЛЭП в районе Донецкой фильтровальной станции вышла ремонтная бригада, заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Ремонтная бригада в сопровождении минеров, представителей ОБСЕ и СЦКК вышла на ремонтные работы ЛЭП в районе Донецкой фильтровальной станции возле Авдеевки. Специалисты обследуют линию и определят характер и объем восстановительных работ", – написал он в Facebook.

Напомним, 2 июня из-за вражеских обстрелов в очередной раз была повреждена ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию, ее работа была приостановлена. На следующий день около 19:30 террористы снова накрыли ДФС минометным огнем.

Накануне стало известно, что украинская сторона СЦКК получила от боевиков гарантии "режима тишины" для проведения на ЛЭП у станции ремонтных работ.

Ранее украинская сторона СЦКК сообщала, что с начала нынешнего года Донецкая фильтровальная станция 10 раз прекращала работу из-за обстрелов боевиков.