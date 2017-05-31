В 2017 году Донецкая фильтровальная станция 10 раз прекращала работу из-за обстрелов боевиков

В отчетах украинской стороны в СЦКК четко определено, откуда и из каких видов вооружения были осуществлены обстрелы.

ДФС обеспечивает водой более 600 тысяч мирных жителей Донбасса Украинская миссия в ОБСЕ/Twitter

С начала нынешнего года10 раз прекращала работу из-за обстрелов боевиков, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон.

"ДФС, которая обеспечивает питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты, всего более 600 тыс. мирных жителей, находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон. Подавляющее большинство воды поставляется именно для жителей временно оккупированных территорий, и руководство "республик", вроде бы, должно быть заинтересованным в бесперебойной работе ДФС. Однако, на самом деле, начиная с конца июля 2014-го года, станция является постоянной мишенью для обстрелов со стороны НВФ ОРДО. В текущем году в результате обстрелов ДФС прекращала подачу воды населению 10 раз", - говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, обнародованном пресс-службой Минобороны.

Указывается, что в отчетах украинской стороны СЦКК четко определено, откуда и из каких видов вооружения были осуществлены обстрелы. Почти во всех случаях НВФ ОРДО была использовано оружие, запрещенное Минскими соглашениями.

Украинская сторона СЦКК также заявляет, что "заинтересованность руководства ОРДО в обеспечении экологической безопасности региона и восстановлении инфраструктуры Донбасса на самом деле ограничивается исключительно высокопарными заявлениями".

Напомним, 21 мая боевики российско-террористических формирований ОРДО снова накрыли минометным огнем Донецкую фильтровальную станцию.

2 мая Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов боевиков опять осталась без электроснабжения. Его удалось возобновить 6 мая.