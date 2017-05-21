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Террористы снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

21 мая в 23:07

Боевики выпустили четыре 120-мм минометные мины из оккупированной Ясиноватой.

ДФС
Из-за оккупантов десятки тысяч людей могут остаться без воды
Украинская миссия в ОБСЕ/Twitter
Боевики российско-террористических формирований ОРДО вечером в воскресенье, 21 мая, накрыли минометным огнем Донецкую фильтровальную станцию, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По предварительной информации, противник выпустил четыре минометные мины калибра 120 миллиметров со стороны оккупированной Ясиноватой.

"В который раз под обстрел попал объект, имеющий важное значение для десятков тысяч людей, которые проживают как на мирной территории Украины, так и на временно оккупированных землях", – отметили в штабе.

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Напомним, 2 мая Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов боевиков опять осталась без электроснабжения. Его удалось возобновить 6 мая.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ДФС АТО ОРДО Авдеевка
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