Террористы снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Боевики выпустили четыре 120-мм минометные мины из оккупированной Ясиноватой.
По предварительной информации, противник выпустил четыре минометные мины калибра 120 миллиметров со стороны оккупированной Ясиноватой.
"В который раз под обстрел попал объект, имеющий важное значение для десятков тысяч людей, которые проживают как на мирной территории Украины, так и на временно оккупированных землях", – отметили в штабе.
Напомним, 2 мая Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов боевиков опять осталась без электроснабжения. Его удалось возобновить 6 мая.ZN.UA