Террористы снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Боевики выпустили четыре 120-мм минометные мины из оккупированной Ясиноватой.

Из-за оккупантов десятки тысяч людей могут остаться без воды Украинская миссия в ОБСЕ/Twitter

Боевики российско-террористических формирований ОРДО вечером в воскресенье, 21 мая, накрыли минометным огнем, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По предварительной информации, противник выпустил четыре минометные мины калибра 120 миллиметров со стороны оккупированной Ясиноватой.

"В который раз под обстрел попал объект, имеющий важное значение для десятков тысяч людей, которые проживают как на мирной территории Украины, так и на временно оккупированных землях", – отметили в штабе.

Напомним, 2 мая Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов боевиков опять осталась без электроснабжения. Его удалось возобновить 6 мая.