Шахтеры "национализированных" предприятий Донецка не получали зарплату с февраля - ИС

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Главари террористов обеспокоены протестными настроениями работников предприятий.

Шахтеры в Донбассе не видят "покращення" dtek.com

В оккупированных террористической организацией "ДНР" районах Донецкой области наблюдается обострение социально-политической обстановки из-за проблем, вызванных, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, в Енакиево прекратил работу "Енакиевский металлургический завод" ("ЕМЗ"). Все сотрудники предприятия уволены. При этом руководство "ЕМЗ" не выплатило работникам выходное пособие и не отчислило пенсионный взнос в Пенсионный фонд Украины. Бывшие сотрудники предприятия обращаются в центры занятости на подконтрольной Украине территории для постановки на учет, получения пособия по безработице и дальнейшего трудоустройства по специальности.

"В связи с тем, что "ЕМЗ" не уплатил необходимые взносы в ПФУ, центры занятости не могут начислять средства в соответствии с процентом от заработной платы за последний год, в результате чего работники предприятия будут получать лишь минимальную помощь в размере 1200 гривен", - отмечает Тымчук.

Недовольные таким положением дел призывают к акциям протеста против главарей "ДНР".

На шахте им. А.А.Скочинского в Донецке работают две тысячи человек, а добыча угля сократилась с 1,7 тонн до 1 тысячи тонн в сутки. В последний раз зарплата шахтерам выплачивалась в феврале этого года и составляла в среднем восемь тысяч российских рублей. Основной причиной проблем на предприятии является отсутствие леса для крепления горных выработок, без которого невозможно проводить монтажные работы под землей.

"Ранее указанные материалы для монтажных работ поставлялись с территории, подконтрольной Украине (Славянск), а сейчас, в связи с запретом перемещения грузов на оккупированную территорию в рамках решения СНБО Украины, указанный материал на шахту не поступает", - пишет координатор группы.

Выплату зарплаты на шахте обещали возобновить в мае, однако по состоянию на 25 мая денег работники так и не получили. При этом руководство шахты обещает наладить поставки леса с территории России и погасить задолженность по зарплате "в ближайшее время". В то же время кураторы "МГБ ДНР" на шахте в докладах на имя своего "руководства" отмечают "высокий протестный потенциал работников".

27 февраля главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" выдвинули "ультиматум" официальному Киеву и пообещали, что если до 1 марта блокада ОРДЛО не будет снята, они "введут внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции", работающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

1 марта в "ДНР" и "ЛНР" заявили, что предприятия под украинской юрисдикцией переходят под "внешнее управление" этих формирований. Боевики намерены взимать налоги с этих предприятий.

Руководитель Федерального агентства по государственным резервам Российской Федерации Дмитрий Гогин заявил о том, что Россия действительно оказывает "гуманитарную поддержку" захваченным боевиками террористических организаций "Л-ДНР" предприятиям Донбасса.