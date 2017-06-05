Боевики предоставили гарантии "тишины" для проведения ремонтных работ на ДФС

Ремонтные работы продлятся в течение двух суток.
"От РФ получена гарантия режима "тишины". Ремонтные работы будут проводиться 06 и 07.06. К разминированию присоединится ГСЧС, будет работать ОБСЕ", - подчеркнули в министерстве.
СЦКК:від РФ отримано гарантію на режим тиші. Ремонтні роботи проводитимуться 06 і 07.06.До розмінування долучиться ДСНС, працюватиме ОБСЄ— МТОТ (@mtot_gov_ua) 5 червня 2017 р.
Кроме того, в результате уже проведенных ремонтных работ КП "Попаснянский районный водоканал" возобновил поставки воды по водоводу Ду-1200 мм (Карбонитская площадка).
В пятницу, 2 июня, из-за вражеских обстрелов была повреждена ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию, ее работа была приостановлена. На следующий день около 19:30 террористы снова накрыли ДФС минометным огнем.
Российские террористы отказались предоставить гарантии безопасности ремонтных бригад для проведения ремонтных работ и восстановления водоснабжения Авдеевки и соседних населенных пунктов.ZN.UA