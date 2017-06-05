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Боевики предоставили гарантии "тишины" для проведения ремонтных работ на ДФС

5 июня в 23:59

Ремонтные работы продлятся в течение двух суток.

ДФС
Боевики "согласились" на ремонт ДФС
Украинская миссия в ОБСЕ/Twitter
Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) получила от боевиков гарантии "режима тишины", ремонтные бригады смогут восстановить энергоснабжение ДФС, говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"От РФ получена гарантия режима "тишины". Ремонтные работы будут проводиться 06 и 07.06. К разминированию присоединится ГСЧС, будет работать ОБСЕ", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в результате уже проведенных ремонтных работ КП "Попаснянский районный водоканал" возобновил поставки воды по водоводу Ду-1200 мм (Карбонитская площадка).

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В пятницу, 2 июня, из-за вражеских обстрелов была повреждена ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию, ее работа была приостановлена. На следующий день около 19:30 террористы снова накрыли ДФС минометным огнем.

Российские террористы отказались предоставить гарантии безопасности ремонтных бригад для проведения ремонтных работ и восстановления водоснабжения Авдеевки и соседних населенных пунктов.

По материалам: ZN.UA
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