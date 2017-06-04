Боевики блокируют проведение ремонтных работ на ДФС - штаб

Авдеевку обеспечивают водой подразделения ГСЧС, подача воды в оккупированный Донецк существенно уменьшена.
Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты. В пятницу, 2 июня, из-за вражеских обстрелов была повреждена ЛЭП, которая питает станцию, ее работа была приостановлена. На следующий день около 19:30 террористы снова обстреляли ДФС из минометов. Обстрел велся с направления населенного пункта Крутая Балка.
"Сейчас в Авдеевке организована поставка воды населению силами ГСЧС. В Донецк подача воды существенно уменьшена. Вместе с тем для обеспечения проведения ремонтно-восстановительных работ на ДФС со стороны ОРДО гарантий безопасности не поступило, что делает невозможным и отсрочивает восстановление водоснабжения. Со стороны же Вооруженных сил Украины такие гарантии даны", - рассказали в пресс-службе штаба АТО.
По мнению офицеров Вооруженных сил Украины, такие действия оккупантов "в очередной раз подтверждают игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, пренебрежение Минскими договоренностями и санитарно-экологической безопасностью региона, а также демонстрируют стремление к дальнейшему обострению ситуации в Донбассе".
Напомним, 21 мая боевики российско-террористических формирований ОРДО снова накрыли минометным огнем Донецкую фильтровальную станцию.
2 мая Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов боевиков снова осталась без электроснабжения. Его удалось восстановить 6 мая.ZN.UA