Боевики блокируют проведение ремонтных работ на ДФС - штаб

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Авдеевку обеспечивают водой подразделения ГСЧС, подача воды в оккупированный Донецк существенно уменьшена.

Донецкая фильтровальная станция снова обезвожена Компания «Вода Донбасса»

Российско-оккупационные войска отказываются предоставить гарантии безопасности ремонтных бригад для проведенияи восстановления водоснабжения более 600 тысячам мирных жителей, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает питьевой водой Донецк, Ясиноватую, Авдеевку и другие населенные пункты. В пятницу, 2 июня, из-за вражеских обстрелов была повреждена ЛЭП, которая питает станцию, ее работа была приостановлена. На следующий день около 19:30 террористы снова обстреляли ДФС из минометов. Обстрел велся с направления населенного пункта Крутая Балка.

"Сейчас в Авдеевке организована поставка воды населению силами ГСЧС. В Донецк подача воды существенно уменьшена. Вместе с тем для обеспечения проведения ремонтно-восстановительных работ на ДФС со стороны ОРДО гарантий безопасности не поступило, что делает невозможным и отсрочивает восстановление водоснабжения. Со стороны же Вооруженных сил Украины такие гарантии даны", - рассказали в пресс-службе штаба АТО.

По мнению офицеров Вооруженных сил Украины, такие действия оккупантов "в очередной раз подтверждают игнорирование интересов гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, пренебрежение Минскими договоренностями и санитарно-экологической безопасностью региона, а также демонстрируют стремление к дальнейшему обострению ситуации в Донбассе".

Напомним, 21 мая боевики российско-террористических формирований ОРДО снова накрыли минометным огнем Донецкую фильтровальную станцию.

2 мая Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов боевиков снова осталась без электроснабжения. Его удалось восстановить 6 мая.