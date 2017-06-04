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К утру понедельника Авдеевка может остаться без воды - министерство

4 июня в 20:28

Террористы блокируют ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции.

 

ДФС
В субботу террористы снова накрыли ДФС минометным огнем
Компания «Вода Донбасса»
Запасы воды в Авдеевке могут быть исчерпаны до утра понедельника, 5 июня, из блокирования боевиками российско-террористических формирования ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции.

"Сейчас резервуар с водой для нужд города фактически исчерпан, пока отсутствует возможность его наполнить. Таким образом 5 июня Авдеевка может остаться без воды", – сказано пресс-релизе Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, распространенном в воскресенье, 4 июня.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям развозят воду по городу цистернами. Специальные резервуары могут будут заполнять 6 и 9 июня. Воду пообещала доставить  благотворительная организация "Адвентистское агентство помощи и развития" - всего около 12 кубометров воды.

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В пятницу, 2 июня, из-за вражеских обстрелов была повреждена ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию, ее работа была приостановлена. На следующий день около 19:30 террористы снова накрыли ДФС минометным огнем.

Российские террористы отказались  предоставить гарантии безопасности ремонтных бригад для проведения ремонтных работ и возобновления водоснабжения Авдеевки и соседних населенных пунктов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Авдеевка ДФС ГСЧС АТО водоснабжение
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