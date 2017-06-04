К утру понедельника Авдеевка может остаться без воды - министерство

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Террористы блокируют ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции.

В субботу террористы снова накрыли ДФС минометным огнем Компания «Вода Донбасса»

Запасы воды в Авдеевке могут быть исчерпаны до утра понедельника, 5 июня, из блокирования боевиками российско-террористических формирования ремонтных работ на

"Сейчас резервуар с водой для нужд города фактически исчерпан, пока отсутствует возможность его наполнить. Таким образом 5 июня Авдеевка может остаться без воды", – сказано пресс-релизе Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, распространенном в воскресенье, 4 июня.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям развозят воду по городу цистернами. Специальные резервуары могут будут заполнять 6 и 9 июня. Воду пообещала доставить благотворительная организация "Адвентистское агентство помощи и развития" - всего около 12 кубометров воды.

В пятницу, 2 июня, из-за вражеских обстрелов была повреждена ЛЭП, которая питает Донецкую фильтровальную станцию, ее работа была приостановлена. На следующий день около 19:30 террористы снова накрыли ДФС минометным огнем.

Российские террористы отказались предоставить гарантии безопасности ремонтных бригад для проведения ремонтных работ и возобновления водоснабжения Авдеевки и соседних населенных пунктов.