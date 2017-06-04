Боевики в несколько раз увеличили количество обстрелов после кратковременного "режима тишины"

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Двое украинских военных погибли, еще пятеро бойцов получили ранения.

После непродолжительного периода режима прекращения огня оккупанты снова взялись за оружие Facebook/Gennadiy Dubovoy

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 3 июня, 58 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на ранее достигнутые договоренности о прекращении огня 1 июня,, ситуация остается сложной, с признаками обострения на отдельных участках линии соприкосновения.

Боевики не прекращали вести огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины, расширив арсенал запрещенного Минскими договоренностями вооружения, прибегая к более коварным действиям в отношении местных жителей и инфраструктуры прифронтовых территорий. Дважды они стреляли по жилым кварталам прифронтового населенного пункта, один раз обстрелял важный объект инфраструктуры.

На приморском направлении боевики 36 раз обстреляли позиции сил АТО, на этом направлении зафиксировано наибольшее количество использования террористами оружия. В частности, из запрещенных "Минском" минометов калибра 120 мм они неоднократно стреляли по укреплениям украинских военных в районе Богдановки. Из такого же вооружения, а также из артиллерии калибра 122 мм, оккупанты обстреляли Чермалык. Под интенсивный вражеский обстрел из танковых орудий, вооружения БМП и другого вооружения попала Красногоровка. А вблизи Водяного, Гнутово, Новотроицкого и Талаковки боевики систематически открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Отдельные опорные пункты бойцов ВСУ террористы накрывали огнем из минометов калибра 82 мм, несколько вражеских мин попали в жилые кварталы Красногоровки, одна местная жительница получила ранения.

На донецком направлении оккупанты 12 раз открывали огонь по украинским военным. Чаще всего под вражеский обстрел попадали позиции в пригороде Авдеевки, где боевики применяли минометы калибра 82 мм, гранатометы различных модификаций и стрелковое оружие. В районе Верхнеторецкого и Зайцево они также били по укреплениям сил АТО из минометов калибра 82 мм, вблизи Новолуганского, что на Светлодарской дуге - из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, а неподалеку Невельского – из ручных противотанковых гранатометов. Под огонь террористов из минометов калибра 120 мм также в очередной раз попала Донецкая фильтровальная станция. Обстоятельства и последствия данного обстрела устанавливаются.

На луганском направлении боевики десять раз открывали огонь по позициям украинских военных. Поздно вечером минометным огнем калибра 120 мм они накрыли позиции ВСУ в районе Новоалександровки. В течение дня под обстрел террористов из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров неоднократно попадали Новозвановка, Малиновое, Крымское и Станица Луганская. Неподалеку Крымского и Станицы Луганской оккупанты также стреляли из вооружения БМП.

Напомним, накануне боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В штабе сообщили об очередном обострении на мариупольском направлении.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".