Боевики ранили трех мирных жителей во время обстрела Авдеевки

Снаряды разорвались возле автобусной остановки во дворе частного дома.

Террористы снова накрыли минометным огнем частный сектор Авдеевки Пресс-центр АТО/Facebook

Боевики российско-террористических формирований в 19:45 вторника, 30 мая, в очередной раз. Ранения получили три гражданских лица, состояние одного из них тяжелое, сообщает пресс-центр штаба АТО.

g

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации павел Жебривский уточнил, что одна минометная мина разорвалась возле автобусной остановки по улице Некрасова, еще одна – во дворе частного дома, повредив его окна, стены и крышу.

Напомним, утром 28 мая боевики российско-террористических формирований обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в районе Красногоровки Донецкой области, а также жилые кварталы и инфраструктурные объекты города. Противник вел огонь из 122-мм артиллерии, минометов и гранатометов. Несколько местных жителей получили ранения и травмы.

Вечером 13 мая террористы открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки. В результате попадания снаряда во двор частного дома погибли четыре мирных жителя, еще одного человека в тяжелом состоянии госпитализировали.