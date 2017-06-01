Боевики применили бронетехнику на приморском и луганском направлениях

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения.

Оккупанты в Донбассе уменьшили количество и интенсивность обстрелов, однако все еще используют запрещенное вооружение vk.com/strelkov_info

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 31 мая, 35 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Интенсивность вооруженных провокаций боевиков несколько снизилась, дважды они использовали запрещенные "Минском" артиллерийские системы. Согласно решения украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК),в зоне АТО.

На приморском направлении боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО. Террористы значительно активизировались с наступлением сумерек, в частности, под минометный огонь калибров 120 мм и 82 мм, огонь из стрелкового оружия попала Красногоровка. Рядом, в районе Марьинки, они также применяли минометы калибра 82 мм и гранатометы. В этом же районе работал вражеский снайпер. Под обстрел оккупантов из разнокалиберного стрелкового оружия и гранатометов различных модификаций попали Широкино, Водяное, Павлополь, Березовое и Чермалык. Вблизи Водяного и Широкино боевики также стреляли из БМП и минометов калибра 82 мм.

На донецком направлении одной из самых горячих точек традиционно остаются пригороды Авдеевки. В южном и восточном пригородах террористы били по опорным пунктам бойцов ВСУ из стрелкового оружия и гранатометов. Один из опорных пунктов сил АТО боевики вечером интенсивно обстреливали из минометов, в том числе калибра 120 мм. Также оккупанты нарушали режим прекращения огня в районе Верхнеторецкого, Зайцево и Троицкого, где применяли пехотное вооружение.

На луганском направлении боевики восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных. Традиционно в темное время суток, с 18:00 и до полуночи, террористы били из гранатометов и стрелкового оружия по опорным пунктам украинских военных вблизи Крымского, Новозвановки и станции "Донец". Возле Крымского также вела огонь вражеская БМП.

Напомним, накануне боевики десять раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Интенсивность и количество обстрелов террористов снизилось, в штабе АТО сообщили о стабилизации ситуации.

Представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) согласовали введение "режима тишины" в зоне АТО с 1 июня. При этом спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович отметил необходимость выполнения террористами ОРДЛО "всех договоренностей о "режиме тишины", которые были достигнуты ранее".

Ранее российские СМИ со ссылкой на "представителей" ОРДО сообщили о том, что стороны договорились о бессрочном режиме прекращения огня с 1 июня.