Штаб сообщил о стабилизации обстановки в зоне АТО

Количество обстрелов сократилось, но боевики продолжают применять минометы.
Всего в среду, 31 мая, террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня. На приморском направлении противник два раза открывал огонь из 82-мм минометов по позициям ВСУ в районе Чермалыка.
На донецком направлении было зафиксированы четыре вооруженных провокации: боевики били по Авдеевке гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта также был замечен снайпер противника.
Четыре раза оккупанты обстреливали позиции ВСУ на Луганщине. По Новотроицкому противник выпустил более 10 минометы мин калибра 82 миллиметра, а по Донцу террористы били из стрелкового оружия.
Напомним, накануне боевики 16 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы четыре раза использовали запрещенное "Минском" вооружение, горячее всего было на приморском направлении. В результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".ZN.UA