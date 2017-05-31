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Штаб сообщил о стабилизации обстановки в зоне АТО

31 мая в 19:56

Количество обстрелов сократилось, но боевики продолжают применять минометы.

ВСУ АТО
Потерь среди украинских военнослужащих нет
Пресс-центр АТО/Facebook
Интенсивность и количество обстрелов боевиками российско-террористических формирований позиций Вооруженных сил Украины снизились. С начала суток оккупанты не применяли запрещенные Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских военнослужащих нет.  В пресс-центре штаба антитеррористической операции сообщили о стабилизации обстановки.

Всего в среду, 31 мая, террористы 10 раз нарушили режим прекращения огня. На приморском направлении противник два раза открывал огонь из 82-мм минометов по позициям ВСУ в районе Чермалыка.

На донецком направлении было зафиксированы четыре вооруженных провокации: боевики били по Авдеевке гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта также был замечен снайпер противника.

Четыре раза оккупанты обстреливали позиции ВСУ на Луганщине. По Новотроицкому противник выпустил более 10 минометы мин калибра 82 миллиметра, а по Донцу террористы били из стрелкового оружия.

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Напомним, накануне боевики 16 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы четыре раза использовали запрещенное "Минском" вооружение, горячее всего было на приморском направлении. В результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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