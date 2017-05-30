В зоне АТО погиб украинский военнослужащий

На приморском направлении террористы задействовали ствольную артиллерию и бронетехнику.

Штаб сообщил об очередном обострении на Светлодарской дуге Пресс-центр АТО/Facebook

Во вторник, 30 мая, в зоне проведения антитеррористической операции погиб украинский военнослужащий, еще двое – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

С начала суток боевики террористических формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе, четыре раза применяли запрещенные Минскими договоренностями вооружения.

Наибольшее количество вооруженных провокаций было зафиксировано на приморском направлении. Утром противник накрыл Новотроицкое огнем из 122-мм артиллерии, 120-мм минометов и орудий БМП. Позднее террористы обстреляли Березовое и Чермалык из минометов калибра 82 миллиметра и гранатометов. Красногоровка, Марьинка и Богдановка подверглись обстрелам из крупнокалиберных пулеметов.

Наиболее горячим участком на донецком направлении остается Светлодарская дуга. По Новолуганскому террористы выпустили более 20 минометных мин калибра 120 миллиметров. Под огнем оказались не только позиции ВСУ, но и инфраструктура сельхозпредприятия "Бахмутский аграрный союз". Сотрудники предприятия во время обстрела не пострадали.

В течение дня оккупанты обстреливали Авдеевку из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из оккупированной Горловки террористы вели огонь по Зайцево из БМП и ручных противотанковых гранатометов.

На луганском направлении была зафиксирована одна вооруженная провокация: обстрел Крымского из минометов калибра 82 миллиметра.

Напомним, накануне боевики 16 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины, в том числе, дважды – из запрещенных Минскими договоренностями видов вооружения. Ночью оккупанты в течение 30 минут обстреливали Красногоровку из крупнокалиберной артиллерии, в частности орудий калибров 122 мм и 152 мм, выпустив около 15 снарядов.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".