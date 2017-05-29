Террористы выпустили по Красногоровке 15 крупнокалиберных артиллерийских снарядов

На донецком направлении количество обстрелов сократилось.

Ситууция в зоне АТО остается сложной vk.com/strelkov_info

Ситуация в зоне проведенияостается сложной, но контролируемой, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В понедельник, 29 мая, боевики российско-террористических 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе, два раза – из запрещенных Минскими договоренностями видов вооружений. С начала суток потерь среди украинских военнослужащих не было.

В течение 30 минут ночью противник накрывал позиции ВСУ в районе Красногоровки на приморском направлении из крупнокалиберной артиллерии, выпустив около 15 снарядов из орудий калибра 122 и 152 миллиметра. По Гнутово, Марьинке и Водяному оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов. Широкино оказалось под огнем из 82-мм минометов. Под Марьинкой и Красногоровкой были замечены снайперы боевиков.

В штабе констатировали сокращение обстрелов на донецком направлении. Утром боевики нанесли удар по окраинам Авдеевки из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Около полудня террористы накрыли огнем из 82-мм минометов украинские позиции в районе Троицкого, а перед этим обстреляли Камянку из стрелкового оружия.

Большинство вооруженных провокаций боевиков на луганском направлении были зафиксированы в районе Крымского, где противник применил против украинских бойцов гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Из стрелкового оружия террористы открывали огонь по Донцу и Малиновому. Под Новотошковским был замечен снайпер противника.

Напомним, накануне боевики 20 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Они активно использовали для обстрела запрещенные Минскими договоренностями минометы, ствольную и реактивную артиллерию.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".