В зоне АТО ранили украинского военнослужащего

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Террористы применили против ВСУ ствольную артиллерию, бронетехнику и минометы.

В Донбассе зафиксировано 26 случаев нарушения боевиками режима прекращения огня Пресс-центр АТО/Facebook

В пятницу, 26 мая, боевики российско-террористических формирований 26 разв зоне проведения антитеррористической операции. В течение дня террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, а на приморском направлении задействовали ствольную артиллерию. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Утром боевики накрыли огнем из 120-мм минометов Чермалык на приморском направлении. Позиции ВСУ в районе Павлополя противник обстреливал из 122-мм гаубиц. По Гнутово оккупанты били из минометов, БМП и зенитной установки. В районе Марьинки террористы применили минометы калибра 82 миллиметра и гранатометы. Под Красногоровкой был замечен снайпер противника. Широкино оказалось под огнем из автоматических станковых гранатометов.

Большинство обстрелов на донецком направлении были зафиксированы в районе Луганского на Светлодарской дуге, где противник задействовал танки, БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Из оккупированной Горловки террористы вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Позиции ВСУ на окраинах Авдеевки подверглись обстрелам из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении с начала суток боевики четыре раза открывали огонь из автоматических станковых гранатометов по Новотошковскому. В районе Донца были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

Напомним, накануне боевики 26 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. На Донетчине оккупанты применяли тяжелое вооружение, в частности крупнокалиберную артиллерию и РСЗО "Град".

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".