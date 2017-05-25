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Террористы применили крупнокалиберную артиллерию и "Грады" на Донетчине

25 мая в 20:37

Четыре украинских военнослужащих получили ранения.

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Боевики снова ударили по Авдеевке из "Градов"
Пресс-центр АТО/Facebook
Боевики российско-террористических формирований продолжают провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, в том числе,  из крупнокалиберной артиллерии. В четверг, 25 мая, террористы 26 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов ранения получили четыре украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Докучаевск на приморском направлении оккупанты накрыли огнем из 152-мм гаубиц, а Красногоровку и Новотроицкое обстреливали из минометов  калибра 120 миллиметров. По Красногоровке, Широкино, Водяному и Богдановке террористы в течение дня били из гранатометов и стрелкового оружия.

Наиболее сложная обстановка на донецком направлении сохраняется в районе Авдеевки, окраины которой противник неоднократно обстреливал из зенитных установок, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Около 14:00 противник нанес удар из реактивной системы залпового огня "Град".  Луганское, Зайцево и Пески также подвергались минометным обстрелам.

На луганском направлении наблюдалось относительное затишье. В середине дня в районе Нижнетеплого была зафиксирована провокация с применением стрелкового оружия.

Смотрите фото: Огнем из "Градов" боевики уничтожили жилой квартал в частном секторе Авдеевки

Напомним, накануне боевики 16 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. По данным штаба АТО, ситуация на Востоке Украины стабилизировалась.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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